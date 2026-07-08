Concierto gratis en Santa Cruz de Tenerife: las bandas sonoras del cine toman la calle

La Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá este jueves, 9 de julio de 2026, un concierto gratis al aire libre en la Plaza del Príncipe dedicado de forma íntegra a las grandes bandas sonoras de la historia del cine. La cita musical comenzará a las 19:00 horas y se organiza en colaboración con el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité).
El espectáculo se enmarca dentro de la temporada 2025/2026 de la formación musical y coincide con las actividades de la vigésima edición del festival cinematográfico (Fimucité 20). El repertorio seleccionado contará con arreglos exclusivos del compositor David Hernández Herrera.
Las bandas sonoras que sonarán en la Plaza del Príncipe
El programa del concierto incluye una selección de partituras icónicas que abarcan diferentes épocas y géneros del séptimo arte. Entre las piezas épicas y dramáticas destacan Ben-Hur (Miklós Rózsa), Éxodo (Ernest Gold) y la célebre marcha militar de El Puente sobre el Río Kwai (Kenneth Alford).
Los aficionados al cine de suspense, terror y fantasía podrán escuchar los acordes de Psicosis (Bernard Herrmann), los sobrecogedores coros de Ave Satani pertenecientes a La Profecía (Jerry Goldsmith), la icónica tensión marina de Tiburón (John Williams) y el misterio de Chinatown (Jerry Goldsmith). El bloque se completará con la épica de El Señor de los Anillos (Howard Shore) y La Pasión de Cristo (John Debney). La sesión reservará un espacio para composiciones emotivas como Moon River (Henry Mancini), Eternally (Charles Chaplin) y Carros de Fuego (Vangelis).
Apuesta por la dinamización cultural en la capital
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca con esta iniciativa dinamizar los espacios públicos a través de actividades gratuitas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó el valor de utilizar la Plaza del Príncipe como escenario para acercar la cultura a residentes y visitantes.
“Queremos que la cultura vibre en el corazón de la ciudad. Santa Cruz sigue consolidándose como el gran escenario cultural de Canarias gracias a alianzas tan potentes como la que mantenemos con Fimucité”, declaró el regidor municipal.
Por su parte, el concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), Santiago Díaz Mejías, hizo hincapié en el recorrido ambicioso del programa y en la versatilidad de la Banda Municipal de Música para abordar estas composiciones de alta complejidad técnica. Díaz Mejías invitó a la ciudadanía a sumarse a este encuentro diseñado para disfrutar de la música en el día a día urbano.