El mejor baloncesto 3x3 de España llega a Tenerife este fin de semana

La explanada de la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, se convierte desde este viernes en la sede de la primera edición de la Copa de España de baloncesto 3×3. La cita reúne a 12 equipos masculinos y diez femeninos de primer nivel nacional, que disputarán las finales este sábado junto a los 70 conjuntos inscritos en el IV Torneo 3X3 Baloncesto Base Tenerife.
El evento, que transforma el centro de la capital en un recinto deportivo al aire libre, arranca sus partidos oficiales este viernes a las 17:30 horas en el cuadro femenino y a las 18:10 horas en el masculino.
La competición se prolongará hasta la noche del sábado, cuando se decidan los primeros campeones de la historia de esta modalidad olímpica en Tenerife.
Equipos y grupos de la Copa de España 3×3
La competición masculina cuenta con 12 cuadros divididos en cuatro grupos. Entre los participantes destacan representantes insulares como el Titans 3×3 Canarias (Grupo A) y el Poema del Mar (Grupo C), que se medirán a canteras y especialistas de la Península como el Valencia Basket 3×3, Pando Mataró o Mérida Woka 03.
En la categoría femenina compiten diez equipos repartidos en dos grupos de cinco. La representación canaria corre a cargo de formaciones como La Laguna Titans, Agua y Jardín y La Celeste LP2K, integradas en cuadros donde también figuran el Valencia Basket 3×3, PBL Las Rozas o el Ceuta 3×3.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha valorado la elección de la capital tinerfeña para albergar un evento de este nivel en “espacios emblemáticos”, mientras que la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha destacado el atractivo de esta disciplina olímpica y la oportunidad que supone para las categorías de formación compartir espacio con deportistas de élite.
Horarios de las finales y torneo de base en la Isla
La fase de grupos de la Copa de España concluye en la noche del viernes a las 22:10 horas. Las eliminatorias directas se disputarán a lo largo del sábado desde las 09:25 horas. La final femenina se jugará el sábado a las 21:40 horas, mientras que la final masculina cerrará el torneo a las 22:05 horas.
De forma paralela, la explanada acoge la cuarta edición del Torneo 3×3 Baloncesto Base Tenerife, que ha batido récords de participación con 70 equipos de categorías inferiores. Los partidos de la cantera arrancan a las 15:00 horas del viernes y continúan el sábado a partir de las 09:00 horas.