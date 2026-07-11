Cabildo y Granadilla dan el primer paso para crear un ‘hub’ energético en el polígono

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado recientemente un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para coordinar la gestión y ejecución del Proyecto de Interés Insular (PII) que DISA promueve en el Polígono Industrial granadillero. El acuerdo despeja el trámite administrativo para dotar a la zona de suelo urbanizado destinado a infraestructuras energéticas, en una parcela de 275.014 m2 situada junto al puerto y a la central eléctrica.
El convenio fija el marco de cooperación entre ambas administraciones para supervisar la urbanización del terreno, la entrega de las cesiones obligatorias al Consistorio granadillero y el seguimiento de las obras y de la gestión posterior de los espacios resultantes.
La previsión del Cabildo es llevar el PII a esa aprobación definitiva en el próximo pleno ordinario que se celebre.
La actuación tiene su origen en la voluntad de DISA de implantar una planta de hidrógeno verde en Granadilla, una iniciativa que el propio pleno del Cabildo declaró de interés insular en noviembre de 2022. La tramitación ambiental del proyecto quedó suspendida en abril de 2023 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), a la espera de un estudio ambiental estratégico que DISA presentó finalmente en diciembre de 2025, lo que permitió levantar el bloqueo.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, señaló que la transición energética “requiere planificación, seguridad jurídica y cooperación institucional”, y que el objetivo es agilizar los trámites para que la Isla “disponga cuanto antes del suelo necesario para infraestructuras que refuercen su autonomía energética y contribuyan a los objetivos de descarbonización”.
El concejal de Servicios Públicos y Obras de Granadilla, Marcos Antonio Rodríguez, confirmó que el sector afectado del polígono se desarrollará como un “hub energético dotado de infraestructuras de primer nivel”. La directora insular de Proyectos Estratégicos de DISA, Alicia Leirachá, destacó que el PII de DISA será el primero que se apruebe en Tenerife y Canarias, e integrará la documentación de ordenación, ambiental, urbanística y la ejecución del proyecto de urbanización.
El propio Cabildo ha situado a Granadilla como uno de los ejes de la reorganización energética de la Isla, en paralelo al proceso de desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz, cuyo traslado de material combustible se dirige hacia el Sur.