Cuándo termina la ola de calor: la AEMET pone fecha al descenso de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha puesto fecha al alivio térmico en España. Tras encadenar jornadas de temperaturas extremas que rozan los 40ºC en Canarias y los 42ºC en el sur de la Península, los principales modelos meteorológicos apuntan a que el fin de la actual ola de calor se iniciará a partir del próximo viernes, cuando una vaguada atlántica favorezca un descenso generalizado de los termómetros.
El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, detalló que, aunque el calor intenso continuará durante prácticamente toda la semana, el viernes predominarán los descensos térmicos por el suroeste peninsular, extendiéndose al resto del país durante el fin de semana. No obstante, el experto matiza que esto no significa que el ambiente vaya a ser frío, sino que el Archipiélago y la Península pasarán a un calor notablemente más llevadero.
Cómo afectará la ola de calor a Canarias antes del alivio
Antes de que se consolide este descenso de las temperaturas, las Islas deberán afrontar los días más críticos del episodio. La AEMET prevé máximas superiores a los 35ºC en amplias zonas del Archipiélago hasta el miércoles o el jueves.
De hecho, los termómetros rondarán los 38ºC y 40ºC en puntos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Las noches también serán especialmente cálidas en las islas orientales, con mínimas que no bajarán de los 25ºC, lo que se conoce técnicamente como noches tórridas.
Máximas de 42ºC y noches tórridas en la Península
En el resto del territorio nacional, la ola de calor mantendrá activados los avisos por valores que superarán los 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, alcanzando los 42ºC en el interior de la Comunidad Valenciana. Grandes capitales como Madrid, Sevilla y Zaragoza registrarán mínimas nocturnas superiores a los 25ºC, dificultando el descanso de la población hasta la llegada del fin de semana.
Alerta por tormentas secas y riesgo extremo de incendios
De forma paralela al calor extremo, la inestabilidad irá en aumento entre el miércoles y el jueves. El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, avanzó que se espera abundante aparato eléctrico en el entorno del sistema Ibérico y los Pirineos. El principal peligro radica en que serán tormentas con muy poca precipitación pero con fuertes rachas de viento, lo que dispara el riesgo potencial de incendios forestales en todo el país.
Tanto Meteored como el portal Eltiempo.es coinciden en que la aproximación de una DANA por el oeste peninsular de cara al jueves podría recrudecer la intensidad de las tormentas de forma local, actuando al mismo tiempo como el motor que empujará la masa de aire cálido para dar por concluida la ola de calor de cara al próximo sábado.