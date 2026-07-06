Ya están en vigor: el Cabildo de Tenerife activa medidas extraordinarias en 12 municipios ante el episodio de calor

El Cabildo de Tenerife ha activado las medidas extraordinarias de grado 1 para prevenir incendios forestales en la vertiente sur de la isla tras la declaración de alerta por riesgo de incendios del Gobierno de Canarias y la evolución de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.
Las restricciones afectan a la zona de riesgo de incendio forestal de los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, territorios donde las condiciones meteorológicas elevan significativamente el riesgo de propagación del fuego.
Las medidas están vigentes desde las 7:00 horas del domingo 5 de julio y se mantendrán hasta que finalice la situación de alerta, según ha informado este lunes la corporación insular, que ha apuntado que el objetivo es minimizar cualquier actividad susceptible de originar un incendio forestal en un momento de elevado riesgo.
“Ante un escenario de riesgo elevado, apelamos a la responsabilidad y colaboración de toda la ciudadanía para evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio forestal. Cada pequeño gesto cuenta cuando hablamos de proteger nuestros espacios naturales y cumplir estas medidas es fundamental”, ha apuntado la consejera de Medio Natural del Cabildo insular, Blanca Pérez.
Entre las medidas preventivas de grado 1 queda prohibido realizar fuego en el exterior, incluyendo hogueras, fogones, barbacoas o cocinas de gas.
Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona afectada.
También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, salvo autorizaciones excepcionales por razones de urgencia y bajo estrictas medidas de seguridad.
No obstante, la resolución permite el desarrollo de determinadas actividades siempre que se extremen las precauciones, como los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética, el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de los propietarios a sus fincas e infraestructuras, la circulación por senderos y pistas forestales, el uso de bicicletas o caballos y la celebración de eventos deportivos autorizados, siempre dentro de las condiciones establecidas.
El Cabildo ha recomendado en cualquier caso evitar acceder o permanecer en las zonas forestales de la isla mientras permanezca activa la alerta y extremar la precaución con cualquier actividad que pueda originar un incendio, como el uso de tabaco, grupos electrógenos, aparatos eléctricos o material pirotécnico.
Igualmente, se insta a los promotores privados de actividades permitidas a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para reducir cualquier riesgo.