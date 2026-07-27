La ONCE deja 220.000 euros en el sur de Tenerife: las gasolineras de Arona y San Miguel donde ha tocado la suerte

El Cuponazo de la ONCE ha dejado un total de 220.000 euros en premios en el sur de Tenerife tras los sorteos del pasado fin de semana. La mayor parte del dinero ha ido a parar a Los Cristianos, donde se han repartido 200.000 euros correspondientes a la edición del viernes 24 de julio, a los que se suman otros 20.000 euros distribuidos en la jornada del domingo 26 de julio.
La suerte ha llegado de la mano de dos vendedores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) desplegados en estaciones de servicio de los municipios de San Miguel de Abona y Arona, quienes vendieron los boletos agraciados durante las últimas jornadas.
Reparto de premios entre San Miguel y Arona
El premio principal del Cuponazo de la ONCE fue distribuido por el vendedor Oliver Andrés Cabrera González, quien vendió cinco cupones premiados con 40.000 euros cada uno, sumando una cuantía global de 200.000 euros. El agente de ventas despachó los boletos desde su quiosco habitual, situado en la estación de servicio Repsol de Las Zocas, en el municipio de San Miguel de Abona, atendiendo a clientes de la zona y de Los Cristianos.
Por su parte, la vendedora María de los Ángeles Gómez Torres repartió 20.000 euros en el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana celebrado el domingo 26 de julio. Gómez comercializó el boleto agraciado en su punto de venta ubicado en la gasolinera T-Gas de El Fraile, en Arona, repartiendo la fortuna entre los vecinos del sector sur de la Isla.
Cómo funcionan los sorteos del Cuponazo y el Sueldazo
El Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes con un precio de tres euros por boleto. Ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de seis millones de euros, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número ganador. Asimismo, dispone del sistema de premios por aproximación, con cuantías que oscilan entre los 500 euros y el reintegro de tres euros.
En cuanto al Sueldazo del Fin de Semana, la ONCE pone en juego cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años a un único cupón, junto a otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. La red comercial de la entidad cuenta con más de 21.300 vendedores en toda España, además de sus canales de venta en línea y establecimientos autorizados.