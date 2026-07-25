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El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de sus 60.000 euros en Tenerife

Canarias de suerte: la Lotería Nacional y la BonoLoto dejan miles de euros en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote este fin de semana
El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de sus 60.000 euros en Tenerife
Administración de Granadilla de Abona donde ha caído el primer premio de la Lotería Nacional este sábado
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El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 25 de julio de 2026, ha sido para el número 75.745, agraciado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros a la serie).

El boleto ganador se ha vendido parcialmente en Tenerife, concretamente en el municipio de Granadilla de Abona, en la administración N.º 1 ubicada en la calle Calvario, según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Además del pellizco en el sur de Tenerife, el 75.745 ha estado muy repartido por la Península, registrándose ventas en Vilches (Jaén), Alcorcón (Madrid), El Ejido (Almería), Onda (Castellón) y Tarragona.

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El segundo premio sonríe a Lanzarote y Gran Canaria

El segundo premio del sorteo, dotado con 12.000 euros al décimo (120.000 euros por serie), ha recaído en el número 44.322. En este caso, la suerte también ha tocado de lleno al Archipiélago, con boletos premiados despachados en Arrecife (Lanzarote) y en Las Palmas de Gran Canaria.

Este segundo premio se repartió asimismo en Pozuelo de Alarcón y Madrid capital, Tui (Pontevedra), Villamayor de Santiago (Cuenca), Alcalá del Júcar (Albacete), Benidorm (Alicante), Palma de Mallorca (Baleares), Cornellà de Llobregat y Argentona (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Andújar (Jaén), Ayegui (Navarra) y Valencia.

Por su parte, los reintegros de la jornada han correspondido a los números 1, 5 y 6.

Segundo premio de la BonoLoto también para Canarias

La fortuna con los juegos comenzó en las Islas desde ayer. En el sorteo de la BonoLoto celebrado este viernes, 24 de julio, la combinación ganadora estuvo formada por los números 07, 10, 18, 25, 26 y 45, con el 36 como complementario y el 2 como reintegro.

Sin acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), el sorteo dejó dos únicos boletos agraciados de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), que percibirán 68.078,85 euros cada uno. Uno de estos dos boletos afortunados fue validado en Las Palmas de Gran Canaria.

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