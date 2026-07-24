El Sorteo de Oro de Cruz Roja deja más de medio millón de euros en Canarias

El Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 ha repartido un total de 571.898 euros en Canarias, distribuidos en 376 premios. El pellizco más importante ha recaído en un socio de la provincia de Las Palmas, que ha obtenido el tercer premio del sorteo, agraciado con 500.000 euros.
La cita, celebrada en Granada, ha dejado una de sus alegrías principales en el Archipiélago. El billete agraciado con el tercer premio corresponde al número 25.121 de la serie 057, cuyo comprador es una persona asociada a la organización humanitaria que colabora habitualmente con la causa.
Con más de 47 años de trayectoria, esta iniciativa solidaria constituye una de las principales fuentes de financiación de Cruz Roja en las Islas y en el resto de España. Cada boleto tiene un precio de seis euros y la recaudación permite sostener programas de atención en emergencias, lucha contra la pobreza, apoyo a la infancia, acompañamiento a personas mayores y proyectos de empleo.
Todos los números premiados del Sorteo de Oro 2026
El evento repartió en esta edición más de siete millones de euros a través de más de 23.400 premios en todo el país. Los números principales agraciados en el sorteo son los siguientes:
- Primer premio (3.000.000 euros): número 42.022, serie 017 (vendido en Lugo).
- Segundo premio (1.000.000 euros): número 13.959, serie 036.
- Tercer premio (500.000 euros): número 25.121, serie 057 (repartido en Canarias).
- Cuartos premios (250.000 euros cada uno): números 40.693 (serie 128), 67.731 (serie 120) y 97.573 (serie 006).
- Quintos premios (100.000 euros cada uno): números 95.498 (serie 027), 48.352 (serie 001) y 08.370 (serie 074).
Novedades en los premios y cómo comprobar los boletos
Junto a las extracciones principales, el sorteo ha concedido miles de premios de menor importe a las coincidencias de cuatro cifras o a los números con diferente serie a la agraciada. Además, la organización ha introducido como novedad un premio de 12 euros para aquellos boletos cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio (acabados en 022).
La totalidad de la lista oficial de números agraciados y las bases de la convocatoria están disponibles para su consulta en la web oficial de la entidad. Cruz Roja ha destacado el respaldo de la ciudadanía y de sus socios en la Isla de Gran Canaria y el resto de las Islas, cuyas aportaciones permiten mantener la respuesta asistencial diaria y la intervención ante situaciones de crisis medioambientales o vulnerabilidad social.