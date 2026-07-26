Desnudo masivo en Vegueta: Spencer Tunick reúne a 500 personas en pleno centro de Las Palmas

El barrio histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido esta madrugada en el escenario de una intervención artística de impacto internacional. Unas 500 personas se han reunido convocadas por el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick para formar parte de GRAN SPECTRUM, una instalación colectiva al desnudo dedicada a la libertad, la diversidad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+. La acción forma parte de la agenda oficial del festival Culture & Business Pride.
La composición ha transformado el entorno patrimonial de la Catedral de Santa Ana mediante el uso del cuerpo humano y los colores de la bandera del orgullo. Los participantes, procedentes de 23 países diferentes, han posado en el espacio público en una iniciativa concebida por la organización como una respuesta pacífica y artística ante el retroceso de derechos civiles en diversos puntos del planeta.
La proyección de Gran Canaria en los derechos civiles
La producción de la obra ha requerido meses de trabajo logístico por parte de Culture & Business Pride en coordinación con el artista neoyorquino. El despliegue de la madrugada contó con un operativo de 40 profesionales de producción, seguridad y asistencia técnica. El proyecto ha dispuesto del respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria, Promotur Turismo de Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
La elección del centro histórico de la capital grancanaria busca vincular el patrimonio arquitectónico de la Isla con la tradición de tolerancia de la sociedad canaria. La organización destaca que la imagen proyecta desde el Archipiélago un mensaje de visibilidad frente a los discursos de odio, consolidando a España como referente en la protección de las libertades fundamentales.