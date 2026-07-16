La DGT confirma que los menores de 17 años podrán conducir en España con el carné B: estos son los requisitos

Los jóvenes de 17 años podrán obtener el permiso de conducir de clase B en España y conducir acompañados por un adulto antes de cumplir la mayoría de edad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha creado un grupo de trabajo para adaptar la normativa comunitaria que regula la conducción acompañada, una medida dirigida a mejorar la seguridad vial y la experiencia de los conductores noveles.
La iniciativa responde a la trasposición del artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Esta norma europea concede un margen de adaptación a los Estados miembros, fijando como fecha límite para su entrada en vigor definitiva el 26 de noviembre de 2028. Hasta entonces, Tráfico perfilará los detalles de una reforma que cambiará las reglas de las autoescuelas y las carreteras en el Archipiélago y el resto del país.
Qué requisitos debe cumplir el acompañante del menor
La normativa de la Unión Europea establece condiciones muy estrictas para los adultos que tutoricen a los conductores de 17 años. El acompañante debe cumplir de forma obligatoria con los siguientes criterios:
- Edad mínima: Debe tener al menos 24 años de edad.
- Experiencia al volante: Es obligatorio que posea el permiso de conducir de clase B con una antigüedad mínima de cinco años.
- Sin sanciones graves: No puede haber perdido el permiso de conducción por sanciones ni estar bajo los efectos del alcohol o las drogas durante el trayecto.
- Mismo tipo de licencia: Debe contar con el mismo tipo de carné para el que habilita la conducción acompañada (permiso B).
Además, la Directiva Europea faculta a cada país para añadir exigencias adicionales sobre el perfil del tutor o el número máximo de acompañantes permitidos en el vehículo, extremos que la DGT definirá en los próximos meses.
Cómo será el nuevo carné de conducir para los jóvenes de 17 años
El permiso de conducción que recibirán los menores de 18 años que superen las pruebas teóricas y prácticas será el permiso B estándar, el cual habilita para la conducción de turismos y vehículos con una masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilos.
No obstante, el documento físico contará con una marca específica de control:
El carné de conducir de los menores de 18 años llevará impreso en su reverso el código 98.02, el distintivo oficial de la Unión Europea que acredita que el titular se encuentra bajo el régimen de conducción acompañada.
Este código especial y las restricciones asociadas dejarán de tener efecto de manera automática en el momento en que el conductor cumpla los 18 años.
Cuándo entra en vigor en España y qué pasa con los camiones
La fecha límite que tienen los países de la Unión Europea para aplicar esta reforma es el 26 de noviembre de 2028. En el caso de España, el Ministerio del Interior y la DGT ya trabajan en el desarrollo del marco legal nacional para intentar implantarlo antes de que expire dicho plazo.
Durante el debate europeo de la directiva, se planteó la opción de ampliar esta conducción acompañada a los vehículos pesados de transporte de mercancías. Sin embargo, España y otros socios comunitarios se posicionaron en contra por motivos de seguridad vial.
Finalmente, la norma europea dejó en manos de cada país la decisión de manera voluntaria. España ha decidido excluir estos vehículos, por lo que los permisos de tipo C quedan completamente descartados para los menores de 18 años en el territorio nacional.