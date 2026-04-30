La DGT confirma el cambio: así podrás conducir en España con solo 17 años (pero tiene truco)

La DGT ultima los trámites legales para permitir que los jóvenes obtengan el carnet de conducir a los 17 años en España. Esta medida, impulsada por una nueva directiva europea, introduce la conducción acompañada antes de la mayoría de edad. Los menores deberán aprobar los exámenes oficiales y circular con un supervisor hasta cumplir los 18 años.
El nuevo permiso de conducir B para menores de 17 años
La Dirección General de Tráfico acelera la transposición de la Directiva Europea 2025/2205 a la normativa nacional. Este texto legal permite que los Estados miembros expidan el permiso B a ciudadanos que aún no han alcanzado la madurez legal. El Gobierno busca con este cambio mejorar la seguridad vial mediante un aprendizaje progresivo y tutorizado en entornos reales.
El proceso para conseguir la licencia no cambia respecto al modelo tradicional. El aspirante debe aprobar el examen teórico y superar la prueba práctica con las mismas exigencias que un adulto. La licencia de estos jóvenes incluirá el código 98.02 en su reverso. Esta anotación prohíbe de forma estricta la conducción en solitario antes de los 18 años.
Requisitos del acompañante para la conducción acompañada
La normativa establece condiciones muy rigurosas para la figura del supervisor que viajará en el asiento del copiloto. El acompañante debe tener al menos 24 años y poseer el carnet de conducir de la misma categoría desde hace más de cinco años. Además, Tráfico exige que esta persona no haya perdido su licencia por infracciones graves en el último lustro.
El tutor asume una responsabilidad técnica y moral durante el trayecto. Debe cumplir rigurosamente las tasas de alcohol y presencia de drogas, pues actúa como el referente principal del aprendiz. La DGT confía en que este método, similar al modelo alemán, reduzca la siniestralidad entre los conductores noveles al corregir vicios al volante desde el primer día.
Plazos y beneficios de la nueva normativa de la DGT
España ya cuenta con un grupo de trabajo para definir los detalles finales de la aplicación de esta ley. Aunque la fecha límite europea es el 26 de noviembre de 2028, la administración prevé agilizar los plazos para satisfacer la demanda social. El objetivo es que los estudiantes y jóvenes de zonas rurales ganen autonomía de manera temprana bajo un sistema de vigilancia constante.
Este cambio histórico sitúa a los menores de edad en el centro de la nueva movilidad urbana. La presencia de un conductor experimentado ayuda a gestionar el estrés inicial del tráfico denso. El organismo recalca que no se modifican los contenidos de los exámenes ni el modelo formativo de las autoescuelas; solo se adelanta la edad de acceso al volante.