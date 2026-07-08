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Dormir en el Teide: el refugio de Altavista abre sus reservas este jueves con tarifas desde 29 euros

El Cabildo de Tenerife reabre el refugio de Altavista en el Teide el 20 de julio. Las reservas se activan este jueves con tarifas desde 29 euros para residentes
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El Cabildo de Tenerife reabrirá el próximo 20 de julio el refugio de Altavista, ubicado en el Parque Nacional del Teide, tras permanecer clausurado desde noviembre de 2019. La instalación de alta montaña estrena una rehabilitación integral que ha requerido una inversión pública de 1,9 millones de euros, según informó la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila.

La reapertura de esta infraestructura estratégica recupera la posibilidad de dormir en el Teide para senderistas y montañeros. El sistema de reservas en línea se activará este jueves a través de la página web oficial del refugio, lo que permitirá a los usuarios gestionar sus plazas de forma anticipada antes de la inauguración oficial.

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Tarifas y condiciones para dormir en el Teide

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El nuevo reglamento de uso limita la estancia a un máximo de una noche por persona debido a las condiciones de fragilidad del entorno protegido. La instalación cuenta con una capacidad total de 49 plazas para visitantes, además de dependencias específicas para los guardas del recinto, una sala de enfermería equipada y módulos técnicos para la gestión de emergencias en alta montaña.

El Cabildo de Tenerife ha fijado una estructura de precios diferenciada para quienes deseen dormir en el Teide:

  • Residentes en Tenerife: 29 euros por noche.
  • Montañeros federados: 56,80 euros por noche.
  • Resto de visitantes: 71 euros por noche.

Sostenibilidad energética a más de 3.200 metros de altitud

La reforma integral financiada por la institución insular busca transformar el inmueble en un modelo de gestión ecológica en condiciones extremas. Las obras han sustituido los antiguos equipos por un sistema eléctrico basado en energía solar fotovoltaica. Asimismo, se ha implantado una estación de saneamiento y depuración de aguas residuales diseñada especialmente para zonas de alta sensibilidad ambiental.

“Es un hito importante para la montaña, para Tenerife y para el Teide. Hemos devuelto un espacio estratégico que forma parte del paisaje y de la memoria colectiva a los montañeros”, explicó Rosa Dávila durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular.

La presidenta recordó que el asentamiento original se remonta a 1856, año en el que el astrónomo escocés Charles Piazzi instaló un campamento científico pionero para la observación del cielo en la Isla. La primera edificación permanente del refugio se construyó posteriormente, en el año 1892.

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