alto voltaje

El payaso de la calle Castillo, en los juzgados de Arona

Un conocido exdirectivo de dos entidades bancarias, de las que fue despedido en su día, y hoy autoproclamado asesor financiero en su echadero de Santa Cruz, ha sido denunciado por un importante grupo empresarial del sur de Tenerife por la presunta comisión de delitos de estafa e intrusismo profesional
Payaso en la calle Castillo. DA
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Del traje impecable y los eternos paseos por la calle Castillo a los juzgados de Arona hay, a veces, un paso muy corto. Un conocido exdirectivo de dos entidades bancarias, de las que fue despedido en su día, y hoy autoproclamado asesor financiero en su echadero de Santa Cruz, ha sido denunciado por un importante grupo empresarial del sur de Tenerife por la presunta comisión de delitos de estafa e intrusismo profesional.

No es la primera vez que su nombre se ve rodeado de polémica por ejercer, presuntamente, funciones para las que carecía de la preceptiva habilitación y de los conocimientos necesarios. Después de años vendiendo humo y grandezas, parece que, esta vez, el espectáculo ha bajado el telón y el supuesto gurú trajeado, de rancio apellido británico, tendrá que dar explicaciones donde ya no bastan los trajes, las tarjetas de visita ni los paseos por la calle Castillo. Pobre payaso.

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