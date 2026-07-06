Para monumento a la victoria en Santa Cruz, que sea la que nos une y no la que nos divide

Que estén tranquilos los atolondrados, que se trata de una genialidad publicada en Twitter por el excelente cómico canario Adrián Rosales bajo el epígrafe Monumento a la Victoria.
Monumento a La Victoria, Tenerife. pic.twitter.com/GTyDUNBnkD— Adrián Rosales (@actoradrianrdc) July 4, 2026
Pero con la excusa del humor se expresa una gran verdad: celebremos lo que nos une y no eso que tanto nos divide y avergüenza como ese fruto del chantaje a la ciudadanía a mayor gloria del dictador que permitió el asesinato tanto de nuestro alcalde como del gobernador civil y su secretario en 1939.
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