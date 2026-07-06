alto voltaje

Para monumento a la victoria en Santa Cruz, que sea la que nos une y no la que nos divide

Celebremos lo que nos une y no eso que tanto nos divide y avergüenza como ese fruto del chantaje a la ciudadanía a mayor gloria del dictador que permitió el asesinato tanto de nuestro alcalde como del gobernador civil y su secretario en 1939
Para monumento a la victoria en Santa Cruz, que sea la que nos une y no la que nos divide
Imagen publicada por Adrián Rosales. X
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Que estén tranquilos los atolondrados, que se trata de una genialidad publicada en Twitter por el excelente cómico canario Adrián Rosales bajo el epígrafe Monumento a la Victoria.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Pero con la excusa del humor se expresa una gran verdad: celebremos lo que nos une y no eso que tanto nos divide y avergüenza como ese fruto del chantaje a la ciudadanía a mayor gloria del dictador que permitió el asesinato tanto de nuestro alcalde como del gobernador civil y su secretario en 1939.

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