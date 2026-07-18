España, el país de la UE más castigado en 2026 por el fuego: 72.000 hectáreas

España ya encabeza la lista de países con más superficie arrasada por el fuego de la Unión Europea este verano, según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. En total, desde el inicio del año, han ardido más de 72.000 hectáreas en 2026, por delante de Francia, donde hay más de 41.000 hectáreas calcinadas, y Portugal, con más de 28.000.
El año pasado, Copernicus declaró 2025 como el año con los incendios más destructivos de este siglo en la Unión Europea. Concretamente, una de cada cuatro hectáreas ardieron en nuestro país, con 1.359 incendios declarados y 400.000 hectáreas arrasadas, el mayor fuego jamás registrado.
Todo esto cuando, en estos momentos, hay varios incendios activos en España. Uno de los más preocupantes es el de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas, y las llamas han avanzado y las hectáreas afectadas han pasado de 7.600 a 12.000, según las primeras estimaciones de este viernes, siendo ya el mayor de este año. En el de Los Gallaros, en Almería, declarado la semana pasada, fallecieron 13 personas y se quemaron 7.000 hectáreas
La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso este viernes sobre el peligro de incendios, que ya es muy alto o extremo en amplias zonas de la Península. Unas condiciones que seguirán los próximos días, incrementándose las áreas con altos niveles de peligro.
En cuanto al número de fuegos, la situación tampoco es alentadora: en lo que va de año se han contabilizado 336 incendios, frente a los 350 que se produjeron durante todo 2025. La situación continúa siendo sumamente crítica a día de hoy. Los incendios forestales que se mantienen activos en distintos puntos de la geografía española han devorado en estos momentos más de 14.000 hectáreas.
El foco más devastador de esta última semana se encuentra localizado en la provincia de Zaragoza. El incendio forestal declarado en Orés es responsable en solitario de 12.000 de las 14.000 hectáreas activas en España.
Este monstruoso frente ha superado la capacidad de extinción inicial debido a las extremas condiciones meteorológicas reinantes. Las fuertes rachas de viento y la sequedad extrema que se registra han convertido el monte aragonés en un auténtico polvorín.
El doble de la superficie total quemada que en el verano de 2025
Las estimaciones satelitales han captado de lleno el brutal impacto de las masivas olas de calor de julio. En apenas las dos primeras semanas de verano, Europa sumó más de 17.000 nuevas hectáreas calcinadas en España.
La actual campaña de incendios está siendo de forma innegable excepcionalmente agresiva y destructiva. Las estadísticas acumuladas desde enero revelan que la superficie quemada hoy duplica sobradamente los registros del mismo periodo pasado.
El incremento no sólo se hace patente en la extensión total, sino en la intensa virulencia de los episodios. Hasta la fecha se han registrado quince grandes incendios forestales, frente a los seis del año anterior. Entre ellos está el tristemente acontecido en Los Gallardos (Almería) que ha dejado 13 personas fallecidas.
Estos temidos siniestros, clasificados así por superar las quinientas hectáreas arrasadas, complican enormemente la labor de extinción. Su comportamiento errático y explosivo los hace prácticamente imparables durante las primeras jornadas de avance incontrolado. El impacto global sobre los frágiles ecosistemas es incalculable y tardará muchas décadas en recuperarse.
Las llamas han devorado inmensas extensiones de matorral y monte abierto, alterando drásticamente el paisaje de áreas rurales. Además, el fuego ha arrasado más de 11.000 hectáreas de dehesas.