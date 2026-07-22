Fernando Cayo, famoso actor de ‘La casa de papel’, habla claro desde La Laguna sobre todo lo que hace grande España

El popular actor Fernando Cayo, conocido entre tantos trabajos por su participación en la exitosa serie ‘La Casa de Papel’, ha aprovechado su estancia profesional esta semana en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, para compartir una reflexión tras la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026. Además, en un vídeo publicado en Instagram, el intérprete destaca el liderazgo del país en energías renovables, ingeniería, agricultura, turismo, donación de órganos y solidaridad.
“Hay cosas que merecen la pena decir”, comienza Cayo mientras pasea por La Laguna, ciudad que define como “maravillosa” y en la que asegura estar trabajando durante estos días.
La reflexión del actor llega después de que España se proclamara campeona del mundo frente a Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio.
Fernando Cayo destaca los gestos entre España y Argentina
Para Cayo, la importancia de lo sucedido no estuvo únicamente en el resultado.
“El otro día no solo ganamos un partido. Desde mi punto de vista, hicimos algo mucho más importante: proyectamos una manera de estar en el mundo; la mejor marca España”, afirma.
El actor pone el foco especialmente en las imágenes de deportividad posteriores al encuentro. Entre ellas menciona a jugadores españoles acercándose a sus rivales argentinos tras la derrota y el abrazo de Lamine Yamal y Lionel Messi.
También destaca la reacción de los futbolistas argentinos después de la final.
“Ha sido precioso ver a Messi y a otros jugadores argentinos felicitar a España con cariño, elegancia y deportividad”, asegura antes de trasladar igualmente su felicitación a Argentina.
“Reivindicar la bondad me parece profundamente revolucionario”
A partir de esos gestos, Fernando Cayo amplía su mensaje hacia una reflexión sobre la forma de entender el éxito.
“En una época en la que tantos defienden que para triunfar hay que ser un tiburón, competir sin mirar a nadie, pensar solo en uno mismo, reivindicar la bondad me parece profundamente revolucionario”, señala.
El intérprete utiliza entonces el triunfo de la selección como punto de partida para reivindicar otros ámbitos en los que, a su juicio, España tiene razones para sentirse orgullosa.
En su intervención menciona las energías renovables, la ingeniería y la construcción, la agricultura, el turismo, el patrimonio histórico y artístico, la gastronomía, la donación de órganos y la solidaridad.
“Cuando miramos nuestro país con objetividad, vemos que España no solo compite en muchos ámbitos, sino que lidera más de lo que somos capaces de reconocer”, afirma.
Su mensaje termina con una conclusión directa: “Por todo esto y mucho más, tenemos que sentirnos orgullosos”.