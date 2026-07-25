Canarias da por concluida la prealerta por calor, pero la Aemet mantiene avisos por viento y oleaje

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha finalizado la prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 20:00 horas de este sábado, 25 de julio.
La decisión se ha tomado tras constatar el fin de las condiciones meteorológicas que justificaron la medida, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y en función de los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aunque el calor remite en gran parte del territorio insular, el tiempo no da tregua este domingo. La Aemet mantiene activos múltiples avisos amarillos por fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h y por fenómenos costeros que afectarán a prácticamente todo el Archipiélago, con un alisio especialmente intenso en vertientes expuestas y canales entre Islas.
Fin del episodio de altas temperaturas en 3 islas
La desactivación de la prealerta pone fin a las restricciones preventivas por calor en la mitad sur de Fuerteventura, el este, sur, oeste y cumbres de Gran Canaria, así como en el sur del área metropolitana y zonas del sur de Tenerife. Los termómetros iniciarán un claro descenso en medianías, cumbres y zonas bajas orientadas al sur.
Para la jornada dominical, las temperaturas máximas rondarán los 29 grados en Tenerife y Lanzarote, mientras que las mínimas nocturnas bajarán hasta los 19 grados en El Hierro y los 22 grados en Fuerteventura.
Se espera además presencia de calima ligera en niveles altos en la provincia oriental.
Avisos amarillos este domingo
El riesgo meteorológico se traslada este domingo al viento. La Aemet advierte de rachas máximas de viento de 70 km/h en las zonas bajas del sureste y noroeste de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y en la mitad sur de Lanzarote. Las rachas serán aún más severas en La Gomera, donde el alisio podrá superar los 80 km/h en las vertientes sureste y noroeste.
En cuanto al estado del mar, el aviso amarillo por fenómenos costeros estará activo en La Gomera, El Hierro, el oeste de La Palma, así como en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. Se prevé viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con especial incidencia en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, La Gomera y el sureste de La Palma.
Posibles lloviznas
El pronóstico general para este domingo contempla un predominio de cielos nubosos o intervalos nubosos en el norte de las Islas de mayor relieve. No se descartan lloviznas débiles y ocasionales en medianías del nordeste durante la madrugada.
En las horas centrales del día se abrirán claros, mientras que las vertientes sur y las zonas altas permanecerán poco nubosas o despejadas.
En la cumbre de Tenerife, el viento soplará de flojo a moderado del sudoeste en cotas altas del Teide, manteniéndose el régimen de brisas en las costas del suroeste de la Isla.