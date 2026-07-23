Canarias afronta cuatro prealertas a la vez: el Gobierno pide extremar las precauciones

Canarias afronta este jueves un episodio meteorológico marcado por la coincidencia de cuatro prealertas activas. La Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico mantiene avisos preventivos por temperaturas máximas, fenómenos costeros y riesgo de incendios forestales, a los que se suma desde las 18.00 horas la prealerta por viento en todo el Archipiélago.
Las diferentes situaciones afectan con distinta intensidad a las islas y están relacionadas con el refuerzo del alisio, el ascenso de las temperaturas y el empeoramiento del estado del mar.
Prealerta por viento en todas las islas
La prealerta por viento entra en vigor a las 18.00 horas de este jueves 23 de julio y comprende toda Canarias.
La previsión apunta a un alisio de moderado a fuerte, especialmente en las zonas bajas orientadas al oeste, sur y sureste de las islas montañosas.
Las rachas muy fuertes podrán alcanzar o superar localmente los 80 kilómetros por hora en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, así como en la vertiente sur de Anaga y del área metropolitana de Tenerife.
También se espera un alisio intenso en Fuerteventura y Lanzarote, con probables rachas muy fuertes en el interior sureste de Lanzarote y en el litoral oeste y sur de Jandía, en Fuerteventura.
El viento tenderá a intensificarse durante la tarde.
Olas de más de cuatro metros mar adentro
El Gobierno de Canarias mantiene además la prealerta por fenómenos costeros en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, actualizada desde las 16.00 horas de este jueves.
La situación afecta al litoral de La Palma, La Gomera y El Hierro, además de las costas este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria.
Se espera viento del nordeste de hasta 50-61 kilómetros por hora, fuerza 7, en los canales marítimos entre islas, con un empeoramiento especialmente durante la tarde y la noche.
La situación será más adversa en el sureste de Gran Canaria, el canal entre Tenerife y Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el sureste de La Palma.
El mar presentará marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste de uno a dos metros. El oleaje combinado podrá situarse entre 3 y 3,75 metros en los canales interinsulares y alcanzar incluso los 4-4,25 metros mar adentro al sur de Canarias.
Hasta 37 grados en Gran Canaria
La tercera de las prealertas está relacionada con las temperaturas máximas y afecta desde las 11.00 horas de este jueves a Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
En Fuerteventura podrán alcanzarse o superarse los 30-32 grados en zonas de interior y en el litoral del sureste.
Gran Canaria registrará previsiblemente los valores más altos. Se esperan más de 34 grados en las cumbres, especialmente en la cuenca de Tejeda, y en las medianías orientadas al sur y al oeste por encima de los 500-600 metros.
De forma local, los termómetros podrían llegar a los 37 grados en zonas bajas del sureste de Gran Canaria.
En Tenerife se esperan entre 30 y 32 grados en medianías y zonas bajas de la vertiente sur y en algunos sectores del área metropolitana, sin descartarse valores puntuales de hasta 34 grados.
Cinco islas siguen en prealerta por incendios
A estas tres situaciones meteorológicas se suma la prealerta por riesgo de incendios forestales, que permanece activa durante la época de peligro alto en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.
La medida forma parte del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y, salvo cambios derivados de las condiciones meteorológicas o del análisis del riesgo, se mantiene durante la campaña de alto peligro, prevista al menos hasta el 30 de septiembre.
La combinación de temperaturas elevadas y viento obliga a prestar especial atención durante las próximas horas en las zonas forestales y de medianías.
Las cuatro prealertas se encuentran activadas por la Dirección General de Emergencias a partir de la información meteorológica disponible y de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dentro de los distintos planes de protección civil de Canarias.