Reparten gratis en Tenerife gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: “Es muy peligroso usar métodos caseros”

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife comenzará a repartir este lunes, 27 de julio, gafas homologadas gratuitas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Se entregarán a los visitantes del centro hasta agotar existencias, según ha anunciado Museos de Tenerife.
En Canarias, el fenómeno será parcial y comenzará a observarse alrededor de las 19.57 horas, poco antes de la puesta de Sol. Según el Museo, la Luna llegará a cubrir aproximadamente el 70% del disco solar, por lo que será necesario proteger los ojos durante toda la observación.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que el eclipse del miércoles 12 de agosto será total en buena parte de la mitad norte de la Península y Baleares, mientras que en otros puntos de España, incluidas las Islas Canarias, se observará de manera parcial.
Dónde conseguir gratis las gafas para el eclipse en Tenerife
Las gafas estarán disponibles desde el lunes 27 de julio en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, ubicado en La Laguna, y se repartirán de manera gratuita entre sus visitantes hasta agotar existencias.
El objetivo es facilitar una observación segura y advertir de los riesgos que supone mirar directamente al Sol sin una protección adecuada.
El aviso para observar el eclipse con seguridad
Oswaldo González, astrofísico del Museo de la Ciencia y el Cosmos, recuerda que las gafas homologadas serán necesarias pese a que el eclipse no sea total en Canarias.
“Es muy peligroso utilizar métodos caseros como cristales ahumados, radiografías o películas fotográficas veladas”, advierte González, según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife.
El IGN también recomienda emplear protección específica para observar eclipses solares y evitar mirar directamente al Sol sin los medios adecuados.
A qué hora podrá verse el eclipse en Canarias
Según los datos divulgados por el Museo, el eclipse comenzará a ser visible en las Islas a partir de las 19.57 horas y hasta la puesta de Sol.
La hora tendrá una consecuencia importante: habrá que elegir un lugar con el horizonte occidental despejado.
Oswaldo González señala que la orografía puede dificultar especialmente la observación desde las vertientes orientales de las Islas más montañosas y desde zonas situadas dentro de barrancos.
El IGN también destaca que el eclipse del 12 de agosto se producirá durante el atardecer y recomienda buscar ubicaciones con buena visibilidad hacia el oeste.
El primero de tres grandes eclipses visibles desde España
El eclipse del 12 de agosto abrirá una sucesión poco habitual de fenómenos solares visibles desde España.
El 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse total visible desde parte del país; el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total, y el 26 de enero de 2028, uno anular.
Además, apenas 16 días después, durante la noche del 28 de agosto de 2026, podrá observarse desde toda España un eclipse parcial de Luna, según el Instituto Geográfico Nacional.