El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su área de Movilidad y Accesibilidad Universal, pondrá en marcha este sábado un dispositivo especial de transporte público con motivo de las fiestas de Igueste de San Andrés. La medida, coordinada con la empresa concesionaria Titsa, supondrá un refuerzo nocturno clave en la línea 945 (Intercambiador – Igueste de San Andrés) tanto para el sábado 4 de julio de 2026 como para el próximo sábado 11 de julio.
El objetivo prioritario de este plan de movilidad es garantizar un traslado seguro y cómodo para toda la ciudadanía que desee desplazarse a los bailes y actos festivos programados en el pueblo, reduciendo el uso del vehículo privado en una carretera de alta complejidad orográfica.
Horarios de las salidas y características de las guaguas
La operativa especial se integrará en el itinerario habitual de la ruta y contará con los siguientes horarios específicos de ida y vuelta:
- Trayecto de ida: Salida desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife a las 22:30 horas con destino directo a Igueste de San Andrés.
- Trayecto de vuelta: Salida desde Igueste de San Andrés a las 04:30 horas de la madrugada con destino a la capital tinerfeña.
Para responder de forma eficaz a la demanda prevista y, al mismo tiempo, salvaguardar la seguridad vial en los tramos estrechos de la vía de San Andrés, Titsa operará este servicio mediante dos microbuses de 7,8 metros de longitud. Estos vehículos cuentan con una capacidad de 26 plazas cada uno, unas dimensiones óptimas para asegurar la maniobrabilidad necesaria en las curvas de la zona.
Fomento de la movilidad en los barrios de la capital
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que esta acción responde a una política continua de mejoras en el transporte público que beneficia de forma directa a la conectividad de los barrios y pueblos del municipio.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha adelantado que este tipo de refuerzos en la flota de guaguas se repetirán de forma sistemática en distintos eventos multitudinarios a lo largo de todo el año para consolidar el uso del transporte colectivo en la Isla.