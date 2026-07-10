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El Ayuntamiento lo confirma: más guaguas nocturnas por el concierto de Sting en el Palmetum y las fiestas de Igueste

Con esta medida se pretende facilitar el transporte para asistir al concierto de Sting, que tendrá lugar esta noche en el Palmetum, así como a la celebración de las fiestas patronales de Igueste de San Andrés
El Ayuntamiento lo confirma: más guaguas nocturnas por el concierto de Sting en el Palmetum y las fiestas de Igueste
El Ayuntamiento lo confirma: más guaguas nocturnas por el concierto de Sting en el Palmetum y las fiestas de Igueste. | DA
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, llevará a cabo a partir de hoy y durante el fin de semana un refuerzo del servicio de transporte público urbano de las líneas 908 y 945  en horario nocturno con motivo de la celebración de diversos eventos lúdicos.

Coincidiendo con el concierto de Sting en el Palmetum de Santa Cruz de esta noche, a través de la empresa concesionaria, Titsa, se ampliará el servicio nocturno de guaguas de la línea 908 (Intercambiador-Ofra), operando a demanda para garantizar el transporte de los usuarios tras la finalización del evento. Además, se contará con la oferta de servicios tardíos y nocturnos de las líneas 905, 906, 970, 971, 972, 974 y 975.

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Por otro lado, sábado y domingo se pondrá en marcha un servicio especial nocturno de la línea 945 por la celebración de las fiestas patronales de Igueste de San Andrés. El sábado se incorporará una expedición a las 22:30 que saldrá desde Muelle Norte (Parada 9167) con destino a Igueste de San Andrés. Asimismo, el domingo se reforzará una salida a las 4:30 desde Igueste a las 4:30 (Parada 1726) con destino al  Intercambiador.

Estos servicios se prestarán mediante dos microbuses de 7,8 metros, con una capacidad de 26 plazas cada uno, con el fin de evitar problemas de maniobrabilidad y atender adecuadamente la demanda prevista.

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