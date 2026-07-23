La Guardia Civil ‘caza’ a un conocido ladrón en Arona: pillado infraganti dentro de una vivienda

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Arona a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. El sospechoso fue sorprendido de forma infraganti por los agentes en el propio inmueble y, tras una breve fuga a pie, fue interceptado con una mochila cargada con objetos de valor que ya han sido devueltos a su legítimo propietario.
El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza, pasó a disposición de la Autoridad Judicial competente tras la finalización del atestado.
Intervención infraganti tras el aviso de los vecinos
El operativo se desencadenó tras recibir el Puesto Principal de la Guardia Civil de Las Américas una llamada de alerta en la que se informaba de la presencia de un desconocido en el interior de un inmueble. Una patrulla en servicio se desplazó con rapidez hasta el lugar y localizó al sospechoso dentro de la residencia.
Al verse descubierto por los agentes, el hombre emprendió la huida a pie. Sin embargo, los efectivos de la Benemérita lograron darle alcance a pocos metros del lugar del suceso e inmovilizarlo para proceder a su arresto.
Recuperación de los efectos robados y puesta a disposición judicial
Durante el registro posterior a la detención, los agentes localizaron entre sus pertenencias una mochila que contenía diversos objetos de valor sustraídos en la vivienda. Los efectos fueron mostrados a su propietario, quien acreditó su pertenencia, por lo que le fueron restituidos de inmediato.
La Benemérita constató en la base de datos policial que el arrestado, vecino del municipio de Arona, acumula reiterados antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos con el mismo modus operandi. Los agentes del Puesto Principal de Las Américas cerraron las diligencias e instruyeron la causa que, junto al detenido, ha sido remitida al juzgado de guardia de Arona.