El humorista canario Ignatius Farray acaba en el hospital tras una aparatosa caída en pleno directo

El humorista canario Ignatius Farray fue hospitalizado anoche tras sufrir una fuerte caída durante su actuación en Vitoria. El cómico resbaló tres veces en el escenario y sufrió lesiones en su brazo izquierdo, aunque decidió terminar el espectáculo.
El incidente ocurrió en el Teatro Félix Petite, ubicado en el centro cívico Ibaiondo de la capital alavesa. El artista tinerfeño presentaba su obra El show de Ignatius. Según ha detallado El Correo, Farray perdió la estabilidad tras sufrir tres resbalones consecutivos sobre las tablas.
Farray, uno de los cómicos más conocidos del Archipiélago, alarmó a los organizadores del evento con su aparatoso golpe. Pese a las heridas sufridas en la muñeca y el codo izquierdos, el humorista rechazó detener la función. Una ambulancia esperaba en el exterior para evacuarlo al centro médico en cuanto finalizó el monólogo.
Lesiones en la muñeca y el codo izquierdos
Varios miembros de la organización acudieron de inmediato a socorrer al tinerfeño tras el impacto contra el suelo. Los sanitarios le diagnosticaron lesiones en las articulaciones de su brazo izquierdo, por lo que requirió atención hospitalaria urgente.
La reacción de Ignatius Farray en redes sociales
El propio Ignatius Farray compartió una fotografía en sus redes sociales desde la camilla del centro hospitalario. En la imagen se le ve con una vía intravenosa y manteniendo el brazo afectado en alto sobre una almohada.
El humorista de la Isla reaccionó con su característico tono irónico ante el percance: “Gracias a toda la gente que anoche vino a verme a Vitoria… Y gracias a la gente del teatro y del hospital donde me atendieron después de caerme del escenario… Se habla mucho de los límites del humor, pero el verdadero peligro son los límites físicos del propio escenario”.