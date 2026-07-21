Importantes retenciones en la TF-1 por un accidente a la altura de Guaza

Un accidente en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1), a la altura de Guaza, está provocando importantes retenciones en dirección sur durante la mañana de este martes.
Hasta el lugar ya se han trasladado los recursos de emergencia, entre ellos Policía Loca, Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La colisión está provocando retenciones en dicha vía, una de las principales arterias de la Isla, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas.
Qué hacer ante un accidente como el de la TF-1
Según la Dirección General de Tráfico, cuando ocurre una emergencia, no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales.
Es muy importante estar preparado y saber cómo actuar en el caso de verte involucrado o eres testigo de un accidente de tráfico.
Los resultados de la atención sanitaria dependen del tiempo que tarda en llegar al lugar del accidente, minutos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La atención precoz por el equipo sanitario adecuado además de salvar vidas, reduce discapacidades. Que las víctimas sean auxiliadas por un servicio de emergencias que aporte los efectivos necesarios en el lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios…) es primordial para mejorar los tiempos de atención y su calidad.
La conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) está reconocida y establecida a nivel internacional para cualquier tipo de actuación inicial ante una emergencia. Se define como las primeras actuaciones que tendrán como objetivo primero la protección en el escenario, posteriormente alertar a los servicios de emergencia y, solo tras esto y tenemos los conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer a el/los herido/s.
¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO DAR SI LLAMO AL 112?
Las colisiones, como este accidente, son bastante habituales, por ello, a continuación damos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de llamar al 1-1-2:
Cualquier otra información que sea importante para los equipos de emergencia.
Localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…).
Características y número de los vehículos implicados.
Número de heridos y toda aquella información que podamos aportar sobre ellos.
Características especiales del accidente (existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.).
Es conveniente dejar un número de teléfono de contacto.