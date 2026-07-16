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Incendio y explosión en una embarcación en el puerto de Santa Cruz en pleno Día del Carmen: dos heridos

Los dos ocupantes del barco tuvieron que ser rescatados del agua por la tripulación del patrullero Sacre
Incendio y explosión en una embarcación en el puerto de Santa Cruz en pleno Día del Carmen. La Gaceta de Canarias
Incendio y explosión en una embarcación en el puerto de Santa Cruz en pleno Día del Carmen. | La Gaceta de Canarias
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Dos tripulantes han resultado heridos con quemaduras de diversa consideración este jueves tras registrarse una explosión e incendiarse la embarcación en la que navegaban en la bocana de la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife, según ha adelantado La Gaceta de Canarias.

El siniestro ha coincidido con la festividad del Día del Carmen, patrona de los marineros, y movilizó un rápido operativo de emergencia en la costa de la Isla.

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Los dos ocupantes del barco tuvieron que ser rescatados del agua por la tripulación del patrullero Sacre, mientras el personal de emergencias se encargaba de controlar y sofocar el fuego que consumía la embarcación.

Durante las tareas de extinción se registró una fuerte explosión a bordo que, afortunadamente, no causó daños personales entre los miembros de los equipos de rescate.

Los heridos presentan quemaduras localizadas principalmente en las piernas. Tras recibir la primera asistencia sanitaria en el muelle por parte del personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ambos fueron trasladados a un centro hospitalario de la capital tinerfeña para recibir tratamiento especializado.

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