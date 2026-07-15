Denuncian que decenas de opositores en Canarias esperan su plaza desde 2023

La organización sindical, Intersindical Canaria, denuncia los enormes retrasos en la resolución de los procedimientos selectivos que actualmente tramita la Dirección General de la Función Pública, y que dificultan la incorporación de nuevos funcionarios a la administración general de la Comunidad Autónoma, en un momento, de tensión en los servicios públicos, y en los que se pretende reducir el número de interinos.
Así, en el Cuerpo Superior de Administración General, el proceso dura ya más de 1.000 días, ya que se convocó en diciembre del año 2023, sin que, a fecha de hoy, hayan sido nombrados los algo más de treinta aspirantes que superaron todas las pruebas selectivas. Estos aspirantes, después de un enorme esfuerzo, continúan en un absoluto limbo, a la espera de la resolución de nombramiento. Estos futuros funcionarios ocuparán los puestos de mayor responsabilidad, dando un necesario impulso a muchos de los servicios que se dan a la ciudadanía.
La situación se repite en el Cuerpo de Gestión General, donde todavía se están valorando los méritos, por lo que aún deberá el tribunal emitir el tribunal de selección la propuesta de selección, y la Dirección General de la Función Pública, ofertarles los puestos de trabajo, y posteriormente publicar en el Boletín Oficial de Canarias su nombramiento.
Retrasos en los cuerpos facultativos
Una situación idéntica a la que sufren los nueve aspirantes del cuerpo de trabajadores sociales, quienes, desde noviembre de 2025, saben que serían nombrados funcionarios de carrera pero que, a día de hoy, continúan a la espera.
Procesos del año 2024
El enorme retraso de las oposiciones no solo ocurre en los procesos del año 2023, sino que se repite en las que fueron convocadas a finales del año 2024. Esto ocurre, por ejemplo, en proceso de promoción interna de Gestión General, donde el plazo máximo se ha superado con creces, sin que, por el momento, se haya requerido los méritos a los aspirantes.
A esta situación se suma la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que resolvió que entre la publicación de la Oferta de Empleo Público, más conocida como OPE, y la resolución del proceso selectivo, no deben de transcurrir más de tres años, por lo que existe un cierto riesgo a que estos procesos selectivos puedan ser declarados nulos, al superar ampliamente este plazo.
Intersindical exige celeridad
La organización sindical, como ha venido haciendo anteriormente, exige a la Dirección General de la Función Pública, agilidad en los procesos selectivos, con la finalidad de cubrir las vacantes de cientos de funcionarios que se han jubilado, y poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía.