cultura

Inversión regional de tres millones de euros para películas y series canarias

Las subvenciones del Gobierno autonómico irán destinadas a la producción, coproducción minoritaria, desarrollo de proyectos, escritura de guiones y encuentros del sector audiovisual
Está previsto que en los próximos días el BOC publique las bases de cada convocatoria. / DA
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El Gobierno de Canarias acaba de renovar su compromiso con el cine que se hace en las Islas. Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha firmado las órdenes por las que se aprueban las bases que regirán las nuevas subvenciones para el sector audiovisual, cuya inversión se aproxima a los tres millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a la producción, coproducción minoritaria y desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación o documentales, producción de cortometrajes y escritura de guiones, así como a la organización de encuentros de pequeño y mediano formato.

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El plazo para presentar propuestas comenzará a partir de la publicación de cada una de las bases en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), prevista para los próximos días, si bien, según informa el Gobierno autonómico, ya están disponibles para su consulta previa en el enlace web.

Las subvenciones responden a “la decidida apuesta del Gobierno canario por nuestra creación audiovisual”, resalta Migdalia Machín. “Constituyen una gran oportunidad para desarrollar proyectos nacidos en Canarias, que reflejan la identidad y el talento creativo que existe en nuestra tierra y que ha contribuido a convertir al sector audiovisual canario en un referente internacional”.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. La concesión de las subvenciones tiene carácter plurianual y se enmarca en la Estrategia Audiovisual de Canarias, que se implementa a través de acciones de diferentes departamentos del Ejecutivo.

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