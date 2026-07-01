El Cook Music Fest anuncia a Ivy Queen tras cancelar a Lola Índigo en Tenerife: “Llega la reina del reguetón”

El Cook Music Fest ha anunciado la incorporación de Ivy Queen a su cartel del 16 de julio en Tenerife, apenas después de comunicar la cancelación del concierto de Lola Índigo, previsto para esa misma fecha en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La organización ha difundido el anuncio a través de sus redes sociales, donde presenta a la artista puertorriqueña como una de las grandes incorporaciones del apartado Urban Mood del festival. “Llega la reina del reguetón”, señala la publicación del Cook Music Fest.
Ivy Queen actuará en Tenerife el 16 de julio
Según el mensaje publicado por el festival, Ivy Queen se suma al Tenerife Cook Music Fest para una edición centrada en figuras destacadas de la música urbana. La publicación confirma la fecha del 16 de julio y sitúa la actuación dentro de la programación del evento en la capital tinerfeña.
El anuncio llega en una jornada marcada por los cambios en el cartel. Horas antes, el Cook Music Fest había comunicado que el concierto de Lola Índigo no podría celebrarse por “incompatibilidades completamente ajenas a la artista y al festival”.
El festival abre una nueva etapa tras la cancelación de Lola Índigo
La incorporación de Ivy Queen supone un nuevo movimiento en la programación del festival después de la baja de Lola Índigo. La organización no ha vinculado expresamente ambos comunicados, aunque los dos anuncios afectan a la misma fecha: el 16 de julio.
Ivy Queen, conocida como una de las voces más reconocibles del reguetón, llegará a Tenerife dentro de una edición en la que el Cook Music Fest busca reunir a nombres destacados del género urbano.
En la publicación, el festival anima a los asistentes a prepararse para “cantar los himnos de Ivy Queen a todo pulmón” y acompaña el anuncio con un sorteo de dos entradas para esa jornada.