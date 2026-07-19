El vínculo poco conocido de la estrella de acción Jason Statham con Canarias

El actor británico Jason Statham, uno de los máximos exponentes del cine de acción en Hollywood, mantiene un estrecho e íntimo vínculo familiar con Canarias. El protagonista de sagas internacionales como Transporter o Fast & Furious elige de forma regular el Archipiélago como su refugio invernal para visitar a su padre, quien residió durante años en la Isla de Gran Canaria.
La conexión canaria de la estrella internacional se consolidó debido a la profesión de su progenitor, Barry Statham. Conocido artísticamente en los escenarios locales bajo el pseudónimo de Barry Wild, el padre del actor trabajó durante las décadas de 2000 y 2010 como cantante en diversos establecimientos turísticos del municipio de Mogán, lo que llevó al intérprete a convertir las Islas en una parada fija de su agenda privada.
Esta discreta relación de la celebridad con el entorno isleño ha permanecido alejada de los focos mediáticos tradicionales, a pesar de que el propio actor lo ha confirmado en varios encuentros con la prensa. Para el público general y los motores de búsqueda, la presencia de familiares directos de grandes estrellas en el territorio insular representa un potente factor de interés que revaloriza la proyección de las Islas en el exterior. Además, portales especializados apuntan a que el británico ha extendido su vinculación con la adquisición de una propiedad en La Gomera.
De los escenarios de Mogán a las Navidades en las Islas
El trasfondo de esta historia familiar saltó a la luz pública a través de un extenso perfil publicado por la revista internacional Esquire, donde se describía al padre del intérprete como un artista musical afincado en el entorno atlántico. Los testimonios de residentes y turistas en el Puerto de Mogán recuerdan las actuaciones semanales de un cantante británico cuyo parecido físico con el protagonista de The Beekeeper resultaba evidente para los asistentes.
La madre del actor también compartió este periodo de residencia en el sur grancanario ejerciendo funciones de modista. El propio Jason Statham reconoció abiertamente en una entrevista concedida a la Agencia EFE el motivo esencial que lo impulsaba a cruzar el continente durante la época navideña: “Siempre voy a España en Navidad para pasar las vacaciones junto a mi padre en las islas Canarias”, declaró el intérprete.
Un refugio permanente alejado de los focos de Hollywood
A diferencia de otras figuras públicas que eligen destinos masificados o promocionan de forma constante sus estancias a través de canales digitales, el círculo íntimo del actor ha optado por la total discreción en el Archipiélago. Diversos portales del sector cinematográfico, como SensaCine, señalan que este arraigo motivó al intérprete a adquirir una vivienda en la Isla de La Gomera, ampliando así su presencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Aunque las agendas laborales en la industria cinematográfica estadounidense son complejas, el actor mantiene la tradición de viajar a España. En sus declaraciones públicas, Statham nunca ha ocultado su profunda admiración por las costumbres, la tranquilidad de la geografía insular y la cultura deportiva del país.
Esta vertiente personal complementa los lazos profesionales de la industria del cine con la región. Las ventajas fiscales del sector audiovisual atraen anualmente decenas de producciones internacionales a las Islas, pero casos como el de Jason Statham demuestran que el magnetismo del clima y la calidad de vida insular dejan una huella permanente que va mucho más allá de los contratos de rodaje.