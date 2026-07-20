JC Reyes lidera el regreso de La Trend Festival a Tenerife

La Trend Festival regresa a Santa Cruz de Tenerife el 4 de septiembre. La muestra itinerante, dirigida por Deep Delay, se instala ese día en la zona de aparcamientos del Palmetum para desplegar una producción de gran formato que se desarrollará entre las 18.00 y las 23.55 horas. Tras el éxito de sus anteriores convocatorias en el Archipiélago, ponen de relieve sus promotores, el festival propone una propuesta “inmersiva que dignifica las inquietudes de los jóvenes y eleva el género urbano a la categoría de nuevo clásico contemporáneo”.
El cabeza de cartel será el artista sevillano Juan Manuel Cortés Reyes, conocido artísticamente como JC Reyes. El músico andaluz llega a la Isla en un momento cumbre de su trayectoria, consagrado como uno de los máximos referentes actuales del género en España.
Con una identidad sonora que fusiona elementos del rap, el reguetón y el drill con sus profundas raíces flamencas, y abanderando el concepto de orgullo gitano, el cantante originario del barrio de Los Pajaritos ofrecerá en el entorno del Palmetum “un directo imponente que promete revolucionar la capital”.
El concierto de JC Reyes en Santa Cruz de Tenerife supondrá la presentación en directo de los éxitos de sus álbumes de 2025 Nacer de nuevo y Vivir pa’ quedarse. El público podrá disfrutar de un repertorio de himnos que acumulan millones de reproducciones, tales como 34 amor y mafia, Fardos o Coronamo, piezas que funcionan como crónicas líricas de resistencia y éxito que conectan sin filtros con una audiencia masiva.
Además, la cita contará con el talento canario mediante destacados djs locales, encargados de dinamizar desde la apertura de puertas un recinto que contará con un despliegue escénico de última generación y que admitirá el Bono Cultural como método de acceso.