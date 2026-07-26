Orgullo canario en el deporte: Jesús David Delgado y Javier Padrón conquistan España y Europa

El deporte de las Islas ha vivido una jornada histórica de triunfos nacionales e internacionales. El vallista tinerfeño Jesús David Delgado conquistó en Málaga su tercer título consecutivo de campeón de España de 400 metros vallas, mientras que el regatista Javier Padrón Torrent se proclamó subcampeón de Europa de la clase J70 en aguas de Barcelona al frente de la única tripulación íntegramente canaria del torneo.
Ambas gestas confirman el extraordinario nivel del atletismo y la vela del Archipiélago en el escenario de élite. Delgado dominó su prueba con absoluta autoridad, mientras que la tripulación del HSN Sailing Team, integrada por regatistas de Gran Canaria y Lanzarote, sumó un nuevo hito continental para la navegación de la Isla.
Tercer título consecutivo para “El Flaco”
En el Campeonato de España de Atletismo celebrado en Málaga, Jesús David Delgado, atleta de 27 años perteneciente al Tenerife CajaCanarias, revalidó el oro en los 400 metros vallas con un registro de 49.73 segundos. Conocido en el circuito como “El Flaco”, el deportista tinerfeño confirmó su condición de favorito al controlar la final de principio a fin sobre las 10 vallas.
La medalla de plata fue para el sub-23 Víctor Blanco (Facsa-Playas de Castellón), con un tiempo de 50.38, mientras que el bronce correspondió a Diego Santidrián (Capex), con 50.97. La cuarta posición la ocupó Nicolás Martínez (51.39) y el quinto puesto fue para Mario Santín (51.76).
Tripulación 100% canaria, subcampeona de Europa
De forma paralela, en aguas de la capital catalana, el regatista Javier Padrón Torrent llevó a la caña al HSN Sailing Team hasta el subcampeonato de Europa de la clase J70. La embarcación fue el único barco con una tripulación formada exclusivamente por deportistas del Archipiélago: Gustavo del Castillo y Adolfo López (Real Club Náutico de Gran Canaria), Ricardo Terrades (Real Club Náutico de Arrecife) y el propio Padrón.
El Campeonato de Europa de J70 reunió a 80 embarcaciones entre el 20 y el 26 de julio. Tras 10 pruebas disputadas, el título europeo fue para el barco catalán Hang Ten, capitaneado por Món Cañellas. La Real Federación Canaria de Vela destacó en un comunicado la brillante trayectoria de Padrón, que acumula seis podios en la presente temporada, incluyendo cuatro medallas de oro en distintas modalidades.
El regatista grancanario afrontará del 1 al 8 de agosto la Copa del Rey de Vela en Palma a bordo del Project Work, antes de disputar a mediados de septiembre el Campeonato del Mundo de J70 en Cascais (Portugal).