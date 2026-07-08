Un joven talento palmero se pone a las órdenes de Iniesta

El fútbol formativo canario sigue exportando talento a las fronteras más competitivas y exóticas del panorama internacional, y el último gran salto lleva el nombre de Izan Caleb Hernández. El joven lateral izquierdo palmero está a punto de emprender una aventura de enorme calado deportivo: el próximo 17 de julio pondrá rumbo a los Emiratos Árabes Unidos para unirse a la disciplina del Gulf United, club de la UAE First Division.
Hasta ahí, la noticia constata el crecimiento de un futbolista que ya sabe lo que es hacer las maletas. Sin embargo, el mayor estímulo para este movimiento radica en el inquilino del banquillo de Dubái. Izan Caleb se pondrá a las órdenes de Andrés Iniesta, leyenda absoluta del fútbol español y mundial, quien recientemente asumió las riendas de este ambicioso proyecto en el Golfo Pérsico para iniciar su carrera como entrenador principal. El destino une de este modo a este prometedor jugador con el autor del gol que cambió para siempre la historia del deporte español.
Gestionado por la empresa de representación Iván Cristovinho, el desembarco en Dubái forma parte de una hoja de ruta bien trazada. Izan Caleb aterriza en el Golfo tras completar una brillante etapa en los Estados Unidos dentro de la prestigiosa Barça Residency Academy. En tierras norteamericanas, el joven jugador palmero compitió al máximo nivel en la MLS NEXT y saboreó la élite formativa al alcanzar la Final Four nacional en la categoría U19, cerrando un año de maduración clave.
Antes de cruzar el Atlántico, Izan ya había mostrado sus enormes condiciones en el fútbol canario. Sus primeros pasos y desarrollo en las estructuras de CD Tenerife, Arucas CF y el Atlético Paso le dotaron de una polivalencia y una riqueza táctica idóneas para adaptarse a contextos cambiantes. Ahora, esa mochila de experiencias se abrirá ante la atenta mirada del genio manchego.
Tras colgar las botas en 2024, Andrés Iniesta eligió el Gulf United de Dubái por su filosofía: una entidad de propiedad británica y emiratí que destaca por tener la plantilla con la edad media más baja de la liga y un ecosistema volcado en potenciar a jóvenes talentos con hambre de comerse el mundo. El propio Iniesta aseguró en su presentación que su meta principal es “ayudar a desarrollar a jóvenes futbolistas de la manera correcta”.
De esta manera, para Izan este periodo de preparación y entrenamientos se convierte en un máster acelerado de fútbol. Aprender los conceptos defensivos, la salida de balón y la lectura de juego bajo la tutela de uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos es un privilegio al alcance de muy pocos.