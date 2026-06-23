Iker Casillas organiza el primer campus de verano en Canarias: fútbol, actividades e inscripción

El municipio de Agulo, en La Gomera, formará parte del primer campus que la Fundación Iker Casillas desarrollará en Canarias, una iniciativa deportiva dirigida a la infancia y la juventud que combina deporte, convivencia y aprendizaje.
Durante la jornada de presentación, en la que también participaron representantes de otros municipios y entidades que acogerán el campus en sus respectivos territorios, se dieron a conocer los detalles sobre el funcionamiento de este proyecto impulsado por la fundación del exguardameta internacional.
Desde el Ayuntamiento de Agulo se ha valorado de forma muy positiva la incorporación del municipio a esta iniciativa, especialmente por tratarse de la primera vez que la Fundación Iker Casillas desarrolla su campus deportivo en el Archipiélago.
Un proyecto que une deporte, convivencia y valores
La Fundación Iker Casillas impulsa desde 2011 estos campus deportivos, que tienen como principales señas de identidad la calidad, el aprendizaje y la transmisión de valores vinculados al deporte.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a niños y jóvenes una experiencia formativa en torno a la práctica deportiva, fomentando al mismo tiempo la convivencia, el compañerismo y los hábitos saludables.
La llegada del campus a Agulo supone una oportunidad para seguir reforzando las actividades dirigidas a la infancia y la juventud en el municipio, además de consolidar el deporte como una herramienta de desarrollo personal y social.
El Ayuntamiento ha agradecido el apoyo del Cabildo Insular de La Gomera y la confianza depositada por la Fundación Iker Casillas al elegir Agulo como uno de los territorios en los que se desarrollará este proyecto.
Las inscripciones continúan abiertas a través de la página web oficial del campus: https://www.campusikercasillas.com/