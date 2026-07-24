La Laguna fija la fecha de las oposiciones a 61 plazas públicas

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado este viernes la fecha oficial de los exámenes para cubrir 61 plazas de personal funcionario en la administración local. La prueba se celebrará el próximo 31 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife, en una jornada maratoniana que movilizará a más de 6.500 opositores inscritos para optar a puestos fijos de los grupos A y C.
La convocatoria se ha publicado formalmente a través del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP). Supone un hito para el municipio, ya que el Consistorio arrastraba más de dos décadas sin ofertar procesos públicos selectivos para incorporar personal funcionario de carrera con plaza fija.
Fechas, turnos y horarios de los exámenes en el Recinto Ferial
Los exámenes se distribuirán a lo largo del 31 de julio mediante llamamientos escalonados en el Recinto Ferial de Tenerife para gestionar el volumen de participantes. Según ha informado la concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, la programación de las pruebas se estructura en cuatro turnos:
- 08:00 horas: Auxiliar administrativo (Grupo C, subgrupo C2).
- 11:00 horas: Administrativo (Grupo C, subgrupo C1).
- 14:30 horas: Técnico de gestión, escala Administración General (Grupo A, subgrupo A2).
- 17:30 horas: Técnico de Administración General (Grupo A, subgrupo A1).
Para garantizar la neutralidad del proceso, los exámenes acudirán custodiados y escoltados por efectivos policiales hasta el recinto de la capital tinerfeña.
Desglose de las 61 plazas y distribución por grupos
La oferta de empleo público abarca tanto el turno de libre concurrencia como la promoción interna dentro del propio Ayuntamiento. En concreto, el desglose de las 61 plazas ofertadas se distribuye de la siguiente manera:
- 29 plazas para auxiliares administrativos (subgrupo C2, turno libre).
- 13 plazas para administrativos (subgrupo C1, turno de promoción interna).
- 8 plazas para técnicos de Administración General (subgrupo A1, turno libre).
- 6 plazas para administrativos (subgrupo C1, turno libre).
- 5 plazas para técnicos de gestión (subgrupo A2, turno libre).
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado el elevado interés entre la población tinerfeña tras recibir más de 6.500 solicitudes. El regidor ha subrayado la necesidad de acometer este relevo generacional en las instituciones públicas ante el envejecimiento de las plantillas y el volumen de jubilaciones previsto para los próximos años en la administración local.