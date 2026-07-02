El ‘nuevo’ parque infantil de La Laguna: 120 metros cuadrados de juegos inclusivos

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado las obras de ampliación y modernización del parque infantil de Villa Hilaria. La intervención dota a este barrio lagunero de un nuevo espacio de juego de 120 metros cuadrados que ha sido diseñado específicamente para menores de entre seis y 14 años, con instalaciones adaptadas a las normativas actuales de accesibilidad y seguridad.
Los trabajos han consistido en la ampliación del área recreativa preexistente mediante la renovación completa de la solera y la adecuación del terreno. El consistorio ha instalado un conjunto de juego inclusivo equipado con torres, paneles interactivos, tubos, estructuras de trepa y un tobogán. Para minimizar el riesgo de lesiones, se ha colocado un nuevo pavimento continuo amortiguador en toda la superficie.
Mejoras en accesibilidad y respuesta a las demandas vecinales en La Laguna
El concejal de Servicios Municipales de La Laguna, Fran Hernández, ha explicado que esta actuación responde a una petición expresa que habían trasladado los residentes de la zona. “Cada parque infantil que renovamos es una inversión en calidad de vida para nuestros pueblos y barrios”, señaló el edil, quien defendió la necesidad de que las familias dispongan de espacios públicos cuidados y seguros.
“Los parques infantiles son mucho más que zonas de ocio. Son lugares de encuentro para las familias, espacios donde se fortalece la convivencia vecinal”, afirmó Fran Hernández.
El proyecto también ha incluido la mejora de los accesos al recinto mediante la construcción de una nueva plataforma de hormigón. Este nuevo firme refuerza la seguridad del espacio y facilita la integración del parque en su entorno urbano. Según el Ayuntamiento de La Laguna, la obra forma parte de un plan municipal más amplio de renovación de áreas infantiles que se está ejecutando de forma progresiva en diferentes núcleos del municipio tinerfeño.