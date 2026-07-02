La Orotava cambia las normas: adiós a dejar el coche aparcado durante meses en la misma plaza

El Ayuntamiento de La Orotava impulsa la aprobación de una nueva ordenanza de tráfico y movilidad con el objetivo de adaptar la regulación municipal a la realidad actual y ofrecer soluciones a diversas situaciones que afectan al día a día de vecinos y visitantes.
El borrador ya ha sido trasladado a todos los grupos políticos de la Corporación. El siguiente paso, en próximos días, es su publicación en la página web municipal laorotava.es para que toda la ciudadanía pueda conocer su contenido y realizar las aportaciones que considere oportunas antes que el documento sea elevado al Pleno para su aprobación.
El concejal de Seguridad y Emergencias, Narciso Pérez, detalla que entre las principales novedades destaca la limitación del tiempo máximo que un vehículo podrá permanecer estacionado de forma continuada en un mismo lugar.
Siguiendo el ejemplo de otros municipios, la ordenanza establecerá un plazo máximo de un mes con el fin de evitar que determinados vehículos permanezcan inmóviles durante semanas o incluso meses, ocupando plazas de aparcamiento y generando un importante perjuicio para el resto de usuarios.
Pérez señala que, aunque la Policía Local tramita expedientes para la retirada de vehículos que se encuentran legalmente abandonados, existen numerosos casos en los que los automóviles no alcanzan esa consideración jurídica, pero permanecen estacionados durante largos periodos de tiempo sin desplazarse. Esta nueva regulación permitirá actuar también sobre estas situaciones.
Otra de las medidas que incorpora la ordenanza es la prohibición de utilizar la vía pública para la exposición y venta de vehículos cuando esta actividad tenga carácter empresarial. El edil subraya que se trata de una problemática sobre la que el Ayuntamiento recibe numerosas quejas, ya que la ocupación de plazas de aparcamiento por vehículos destinados a la venta reduce la disponibilidad de estacionamiento para los vecinos y supone además una competencia desleal para otros negocios que desarrollan su actividad en el municipio.
La nueva normativa también contempla una regulación específica de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida, reforzando el control para garantizar su correcto uso y dotando a la Policía Local de mayores herramientas para actuar frente a quienes incumplen la normativa.
El alcalde, Francisco Linares, subraya que, aunque el municipio ya dispone de normativas específicas en materia de circulación y estacionamiento como la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Reservado con Limitación Horaria, el Consistorio considera necesario “actualizar el marco normativo para favorecer una movilidad más ordenada, segura y eficiente”.
La nueva ordenanza de tráfico y movilidad nace con vocación participativa y responde al compromiso municipal de mejorar la convivencia y el uso responsable del espacio público.