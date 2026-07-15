La palestina Sama’ Abdulhadi, una de las grandes figuras del techno internacional, actuará en EÓLICA 2026

Sama’ Abdulhadi se incorpora al cartel de EÓLICA 2026. La DJ y productora palestina, una de las voces más reconocidas e influyentes del techno actual, actuará el próximo 16 de octubre en el entorno del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Tenerife.
Muy pocos artistas pueden señalar el momento exacto en el que cambió su carrera. Para Sama’ Abdulhadi fue una sesión de Boiler Room grabada en Ramala en 2018. Aquel set, que hoy supera los 15 millones de reproducciones, se convirtió en uno de los más emblemáticos de la plataforma y marcó un punto de inflexión tanto en su trayectoria como en la proyección internacional de la escena electrónica palestina. Millones de personas descubrieron entonces una realidad alejada de los estereotipos: una generación de artistas que encontraba en la música electrónica un espacio para crear, compartir y expresarse.
Desde entonces, Sama’ Abdulhadi ha llevado su sonido a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, con actuaciones en festivales de referencia como Coachella y Glastonbury, además de formar parte de espacios de culto para la cultura electrónica como el legendario fabric London o Circoloco. Un recorrido que la ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles del techno internacional.
Nacida en Jordania en el seno de una familia palestina y criada en Ramala, comenzó su carrera vinculada a la ingeniería de sonido y a la producción musical antes de dedicarse plenamente a las cabinas. Su paso por ciudades como Beirut, Londres y El Cairo fue determinante en la construcción de una identidad artística que combina la contundencia del techno europeo con influencias procedentes de Oriente Medio. La propia artista define su propuesta como un “techno berlinés percibido desde una sensibilidad libanesa”.
Su estilo se caracteriza por sesiones intensas, precisas y profundamente inmersivas, construidas a través de una progresión constante donde la tensión y la narrativa sonora convierten cada actuación en una experiencia colectiva. Esa personalidad artística le ha valido algunos de los mayores reconocimientos de la escena electrónica internacional: en 2023 fue la encargada de firmar una entrega de la prestigiosa serie fabric presents y, más recientemente, Resident Advisor la eligió para protagonizar la edición número 1000 de su histórica serie de podcasts, mientras que Mixmag hizo lo propio con la edición número 100 de The Mix, consolidando su posición entre las figuras más relevantes de la cultura club contemporánea.
Con la incorporación de Sama’ Abdulhadi, EÓLICA 2026 continúa consolidando un cartel de marcada dimensión internacional, en el que ya figuran WhoMadeWho, Jayda G, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Eris Drew, Octo Octa, Victor Ruiz, Rainer Trüby, Biggi Veira (GusGus DJ Set) y Vive La Fête, reuniendo en Tenerife algunas de las propuestas más relevantes de la electrónica mundial.
EÓLICA celebrará su nueva edición los días 16 y 17 de octubre de 2026 en el ITER, un espacio único donde música, innovación, sostenibilidad y naturaleza vuelven a encontrarse para ofrecer una experiencia diferente dentro del panorama europeo.
Las entradas para EÓLICA 2026 ya están disponibles a través de Entradas.com y de la web oficial del festival.
EÓLICA 2026 cuenta con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables), Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, Fred. Olsen, Binter, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love the World y Autoridad Portuaria.