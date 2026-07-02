Lana Corujo, autora de ‘Han cantado Bingo’, desvela cuáles son las mejores hamburguesas de Canarias: “Tienen un rollo que me encanta”

La escritora lanzaroteña Lana Corujo, autora de ‘Han cantado Bingo’, ha desvelado cuáles son algunos de sus Soletes favoritos de Lanzarote dentro de la Guía Repsol. Entre sus recomendaciones aparece una dirección muy concreta para los amantes de las hamburguesas: 8Burgers, en Arrecife.
El local, especializado en hamburguesas de autor y smash burgers, ha obtenido recientemente un Solete Repsol, el distintivo con el que la guía reconoce establecimientos informales, cercanos y con una propuesta gastronómica destacada. En este caso, la elección de Corujo apunta directamente a una de sus paradas habituales en la capital lanzaroteña.
“Aunque cada mes sacan una burger exclusiva, yo siempre vuelvo a la ‘smash’ clásica, acompañada con batatas de la isla. Tienen un rollo —y una imagen de marca— que me encanta”, cuenta la escritora, que también es ilustradora, en la selección publicada por la Guía Repsol.
8Burgers se ha consolidado en Arrecife como una de las hamburgueserías de referencia para quienes buscan una propuesta diferente, con elaboraciones de autor y una apuesta clara por las smash burgers, una técnica que consiste en aplastar la carne sobre la plancha para conseguir una superficie más tostada y jugosa.
La recomendación de Lana Corujo suma así visibilidad a un negocio local que ha entrado en el mapa gastronómico de los Soletes Repsol, una categoría pensada para reconocer bares, restaurantes, cafeterías, heladerías o casas de comida con personalidad propia.
Corujo, nacida en Lanzarote, es una de las voces literarias canarias que más atención ha despertado en los últimos años. Además de su trabajo como ilustradora, ha publicado obras como ‘Ropavieja’, ‘Nueve dos ocho’ y ‘Han cantado bingo’.
En su ruta de favoritos por Lanzarote, la autora también menciona otros espacios de la isla, pero su confesión sobre 8Burgers deja claro cuál es una de sus elecciones cuando se trata de pedir una hamburguesa en Arrecife: la smash clásica con batatas de la isla.