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Liberan a un niño que quedó atrapado por un pie en el freno de mano de un coche

Los bomberos quitaron los tornillos delanteros del anclaje del asiento y liberaron la pierna del menor
En la imagen se aprecia la forma en que el niño quedó atrapado en el freno de mano de un coche en Vega de Liébana. | EP
En la imagen se aprecia la forma en que el niño quedó atrapado en el freno de mano de un coche en Vega de Liébana. | EP
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Bomberos del Gobierno de Cantabria han liberado este viernes a un niño que se había quedado atrapado por un pie en el mecanismo del freno de mano de un vehículo en Vega de Liébana.

Tras recibir la llamada de aviso, el Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos del parque de Tama.

A su llegada, procedieron a quitar los tornillos delanteros del anclaje del asiento y liberaron la pierna del menor, que no ha sufrido daños, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social ‘X’.

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