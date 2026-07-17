Ithaisa Suárez, madre del desaparecido Yeremi Vargas por su hijo, lanza una emotiva petición: “Tengan un detalle ese día”

Ithaisa Suárez, madre de Yeremi Vargas, el niño desaparecido en Gran Canaria en 2007, ha realizado un emotivo llamamiento a través de las redes sociales ante la proximidad del 18 de julio, fecha en la que su hijo cumpliría 27 años.
Suárez solicita la colaboración ciudadana para llenar las plataformas digitales de recuerdos y símbolos dedicados al menor, con el objetivo de mantener viva su memoria.
El mensaje, difundido en formato de vídeo, busca movilizar a los usuarios para que compartan elementos significativos de la infancia de Yeremi Vargas durante toda la jornada del sábado.
“El motivo de este vídeo es que el 18 de julio es el cumpleaños de Yeremi, cumpliría 27 años, y me gustaría que, lo que cada uno quiera, si es posible, que le pusieran algo en sus páginas”, explica la madre en la grabación.
Lo que se sabe sobre la desaparición de Yeremi Vargas
Yeremi Vargas desapareció el 10 de marzo de 2007, cuando tenía siete años, mientras jugaba en un solar cerca de su casa en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
A pesar del tiempo transcurrido y de las sucesivas líneas de investigación policial, el paradero del menor sigue siendo desconocido, convirtiéndose en uno de los casos de desaparición más complejos de Canarias.
En su declaración, Ithaisa Suárez detalla cuáles eran las aficiones del pequeño para que aquellos que deseen sumarse a la iniciativa puedan personalizar sus publicaciones con sus gustos personales.
“A él le gustaban, por ejemplo, los dinosaurios, le gustaba la película del caballo Spirit, los corazones naranjas, y me gustaría que, si pudiera ser, en vuestros perfiles tuvieran un detalle en ese día”, detalla Suárez, quien concluye el mensaje enviando “besos a todos” y agradeciendo el apoyo recibido.
La familia de Yeremi Vargas continúa visibilizando el caso de forma activa en cada fecha señalada, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier dato que pueda aportar luz a la investigación judicial y policial que sigue abierta.