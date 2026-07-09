Los expertos coinciden: estas son las 3 mejores panaderías de Tenerife

Tenerife vuelve a situarse en el mapa del pan artesano en Canarias. La fase autonómica del certamen nacional impulsado por las plataformas Pànatics y Pan de Calidad dejó este miércoles tres nombres propios en la Isla: Zulay, Mario Bakes y Panorama Bakery Coffee. las mejores panaderías de Tenerife se han ganado el título por pleno derecho.
La panadería Zulay fue la gran protagonista de la jornada al recibir la Miga de Oro a los mejores panaderos absolutos del Archipiélago durante 2026. El reconocimiento se entregó en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, donde se reunieron destacados profesionales del sector en la última convocatoria puntuable para la II Edición del Concurso Nacional 50 Panaderos TOP de España.
El fallo del jurado no solo destacó la trayectoria y el trabajo de Zulay. También reconoció a Mario Javier Torres, del obrador Mario Bakes, en Santa Úrsula, con el premio a la Mejor Hogaza de Canarias. Por su parte, Yeremy Sevilla, de Panorama Bakery Coffee, en Adeje, se impuso en la categoría de Mejor Barra de Canarias.
Tres obradores tinerfeños entre los mejores de Canarias
La cita celebrada en La Laguna cerró el circuito de catas a ciegas del panorama nacional. En estas pruebas, especialistas del sector analizan aspectos como la corteza, la miga, el aroma, el alveolado y el sabor de las piezas presentadas.
Con estos reconocimientos, Tenerife refuerza su peso dentro de la panadería artesana del Archipiélago. Zulay, Mario Bakes y Panorama Bakery Coffee fueron los tres obradores tinerfeños destacados por los expertos en una convocatoria clave para definir qué panaderos estarán presentes en la final nacional.
El certamen 50 Panaderos TOP de España busca premiar la excelencia técnica, la defensa del producto artesano y la evolución de los obradores que mantienen vivo el oficio panadero. La fase celebrada en la Isla fue la octava y última parada puntuable antes de la final nacional, en la que se conocerán los integrantes de la prestigiosa lista de los 50 Panaderos TOP de España.
La edición contó con el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el respaldo de firmas de referencia del sector de la panificación y la distribución alimentaria en Canarias.
Las mejores panaderías de Tenerife
Zulay. La panadería y pastelería Zulay se ha consolidado como uno de los nombres propios del pan artesano en Canarias. El proyecto, impulsado por los hermanos Rubén y Bryan Medina Santos, nació en La Palma y ha crecido hasta contar con presencia en Tenerife, donde mantiene su apuesta por panes elaborados con masa madre y una línea de pastelería artesanal. Su trayectoria familiar, vinculada al oficio panadero desde Fuencaliente, la ha convertido en una de las firmas canarias más reconocibles del sector.
Mario Bakes. El obrador Mario Bakes, en Santa Úrsula, se ha hecho un hueco entre los amantes del pan de masa madre, la bollería y la panadería de larga fermentación. Su propuesta se apoya en harinas ecológicas molidas a piedra, panes artesanos y elaboraciones como panettone o viennoiserie, con un enfoque muy ligado al producto natural y a los procesos cuidados. Además, sus panes forman parte de la experiencia gastronómica del entorno de Donde Mario y El Calderito de la Abuela, reforzando su vínculo con la cocina local.
Panorama Bakery Coffee. Panorama Bakery Coffee, en Adeje, representa una generación de obradores que combinan panadería artesana, cafetería y piezas de bollería de alta demanda, especialmente croissants y elaboraciones dulces. El local está situado en la avenida de Ayyo, 73, y abre de lunes a sábado en horario de mañana, según sus perfiles públicos y directorios especializados. Su reconocimiento como Mejor Barra de Canarias en esta convocatoria lo sitúa entre los nombres emergentes del sur de Tenerife dentro del pan artesano.