Moisés Simancas, catedrático de Geografía de la ULL: “No existe la turismofobia, sino el rechazo a un turismo sin límites”

El catedrático en Geografía Humana de la Universidad de La Laguna Moisés Simancas, que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar el fenómeno turístico, cree que, pese a las muestras de malestar por parte de la población canaria hacia el modelo turístico imperante, no se puede hablar de turismofobia: “Lo que sí existe es un rechazo a un uso turístico del territorio sin límites, sin definir determinados umbrales”.
Así lo expuso ayer en un taller en Adeje sobre el diseño de experiencias que generen valor en los destinos. En su opinión, determinados elementos que de manera directa o indirecta tienen que ver con el turismo están generando tensiones. “Lo que está claro es que ahora mismo cualquier proceso de planificación tiene que establecer límites. Y muchas de las tensiones que tenemos en el turismo se deben a que no se han establecido esos límites”, señaló.
Citó como ejemplo el crecimiento del alquiler vacacional, que a su juicio, influye sobre la falta de vivienda y genera espacios tensionados en los que sus residentes pueden llegar a ser expulsados: “Genera un malestar, precios desorbitados e inaccesibles para la población residente. Por eso creo que ahora mismo se debe planificar y tomar decisiones, en algunos casos muy radicales y valientes. Por ejemplo, en el uso de los espacios naturales y de las áreas protegidas”.
Para contrarrestar ese malestar y concebir un modelo turístico que pueda ser rentable sin poner en peligro su entorno, afirmó que es necesario “crear nuevas experiencias para un público que ya no da tanta importancia a donde ha viajado”, sino a lo que hace en el destino.
“El turista cada vez exige más tener buenas sensaciones y emociones. Quiere ser protagonista de sus vacaciones, aprender, disfrutar de una manera activa e integrarse en el territorio”, explicó.