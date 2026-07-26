Muere Manuel Acosta, ‘El Sastre’, histórico de Los Sabandeños y guardián de la vestimenta tradicional canaria: “Deja una huella imborrable”

El folklore y la cultura de las Islas está de luto. Manuel Acosta, conocido como ‘El Sastre’, histórico integrante del grupo Los Sabandeños y una de las mayores autoridades en el estudio, diseño y confección de la vestimenta tradicional en Canarias, ha fallecido este sábado por causas naturales.
Distinguido con la Medalla de Oro de Canarias y el Premio Canarias de Cultura Popular —galardón que comparte con la propia agrupación folklórica—, Manuel dedicó gran parte de su vida a investigar, rescatar y reproducir con fidelidad histórica los trajes típicos del Archipiélago utilizados durante los últimos siglos.
Una huella imborrable de tres décadas
A través de sus redes sociales oficiales, Los Sabandeños han expresado su profundo pesar por la pérdida de quien formó parte de la agrupación durante 29 años.
En su mensaje de despedida, la formación ha destacado su contribución a “vestir la identidad de generaciones de Sabandeños y agrupaciones“, destacando que su nombre “quedará para siempre unido a la historia del grupo y al amor por las tradiciones de esta tierra”.
“Dejó una huella imborrable en nosotros”, recuerdan.
Entre sus aportaciones más icónicas al patrimonio etnográfico destaca la confección de la característica manta esperancera, prenda identitaria que viste al grupo musical tinerfeño en sus actuaciones.
Un legado de tradición
Formado de manera artesanal siguiendo el legado de su madre y de sus abuelas, Manuel Acosta regentó en Santa Cruz de Tenerife uno de los talleres de costura con más solera del Archipiélago. Desde ese espacio diseñó prendas artesanas para multitud de clientes y grupos folklóricos de toda Canarias.
Como estudioso y divulgador de la vestimenta tradicional, publicó el libro Retazos de Tradición, una obra de referencia que documenta y recoge los patrones de los trajes tradicionales de Tenerife, consolidando su legado etnográfico para las futuras generaciones.