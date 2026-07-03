Un británico viaja a Estados Unidos a ver el Mundial, desaparece y lo encuentran 10 días después en un bar en España

Un aficionado al fútbol británico de 65 años, que llevaba dos semanas desaparecido tras anunciar que viajaría a Estados Unidos para seguir el Mundial, ha sido localizado “sano y salvo” en un bar de Barcelona. La movilización internacional, que llegó a implicar a la Interpol, concluyó de la forma más inesperada al comprobarse que el hombre nunca llegó a salir de España tras sufrir un contratiempo doméstico.
El protagonista de la historia es Michael Hewitt, un vecino de Leeds conocido por sus allegados como Little Mick. Según ha recogido la BBC, su rastro se perdió el pasado 21 de junio, momento en el que realizó una escala aérea en la capital catalana. Su destino final era Boston, donde pretendía presenciar el encuentro mundialista entre las selecciones de Inglaterra y Ghana, pero nunca llegó a embarcar en ese vuelo transatlántico.
La alerta saltó cuando pasaron los días y el hincha no daba señales de vida a sus familiares. Ante la falta de noticias, sus allegados interpusieron una denuncia y se activó un protocolo de búsqueda que traspasó fronteras, provocando incluso el registro de su vivienda en el Reino Unido por parte de la policía de West Yorkshire.
El motivo real de su desaparición
La resolución del caso se produjo cuando fue localizado en un establecimiento hostelero de Barcelona. El motivo de su prolongada ausencia no estuvo relacionado con ningún incidente violento ni problema de salud, sino con un descuido logístico: el hombre perdió su teléfono móvil durante la escala.
Al no disponer del terminal telefónico, Hewitt se quedó completamente incomunicado y sin posibilidad de acceder a las versiones digitales de sus billetes de avión para viajar a Estados Unidos. En lugar de buscar una alternativa inmediata o regresar a su país, optó por quedarse de vacaciones de forma improvisada en la ciudad condal.
Una sorpresa para la familia
Su hermano, Gary Hewitt, recurrió a las redes sociales para confirmar el hallazgo y transmitir la tranquilidad de toda la familia tras jornadas de enorme angustia. Según explicó en su perfil de Facebook, Little Mick no tenía ni idea de que las fuerzas de seguridad de dos países y la policía internacional lo estaban buscando de forma activa.
Durante los 10 días que duró el despliegue, las investigaciones de la policía española determinaron que el pasaporte del aficionado jamás llegó a ser escaneado en ninguna aduana estadounidense, lo que centró las pesquisas en Cataluña. Su hermano zanjó el suceso con alivio, ironizando con que el entorno deseaba un final “«”vergonzosamente simple pero feliz”»” para este complejo episodio.