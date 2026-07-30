La pequeña Carmen no esperó al hospital: nace de madrugada en una gasolinera de Gran Canaria

Personal sanitario del Centro de Salud de Agaete y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han asistido con éxito el nacimiento de una bebé en el interior de una ambulancia de soporte vital básico en Gran Canaria.
El parto se produjo de madrugada en una gasolinera a la altura de Tinoca, en el municipio de Arucas, mientras la gestante era trasladada de urgencia hacia el hospital.
La emergencia comenzó sobre las 05:00 horas, cuando la mujer rompió aguas en su domicilio y acudió junto a su pareja al centro sanitario de Agaete. Tras una primera valoración, la médica y la enfermera de guardia constataron que el alumbramiento era inminente, por lo que solicitaron asistencia inmediata a la sala operativa del 1-1-2.
Transbordo de urgencia en la carretera del norte
El enfermero coordinador del SUC determinó que la paciente no llegaría a tiempo al centro hospitalario. Ante esta situación, activó de manera preventiva una ambulancia medicalizada con base en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para salir al encuentro de la unidad de soporte vital básico, que ya marchaba medicalizada con el personal del centro de salud norteño.
Al llegar a la zona de Tinoca, la madre inició la fase final del trabajo de parto. La sala de emergencias ordenó la detención de ambos vehículos en una estación de servicio próxima para coordinar la asistencia con seguridad.
Carmen nace con asistencia de 8 profesionales y su padre
En el operativo participaron dos médicos, dos enfermeras, los técnicos de emergencias sanitarias de ambas unidades y el padre de la recién nacida, quien estuvo presente durante todo el proceso en el vehículo asistencial.
El parto concluyó sin complicaciones con el nacimiento de Carmen. La madre y la recién nacida fueron trasladadas en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para una revisión completa, mientras que el equipo de guardia de Agaete retomó su servicio en el municipio.