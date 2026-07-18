Ya es oficial: Nueva Línea anuncia a sus nuevas componentes y la fecha de su próxima actuación

El conocido grupo musical canario Nueva Línea ya tiene nuevas voces. La agrupación presentó durante la noche de este viernes a las tres componentes vocales que formarán parte de esta nueva etapa tras la polémica generada por la salida de sus anteriores componentes vocales.
A través de un vídeo compartido en sus perfiles oficiales, Nueva Línea desveló las identidades de sus tres nuevas componentes: Tiara, Aroa y Fabi. Entre ellas destaca especialmente una cara conocida por los seguidores de la formación, ya que Tiara regresa al grupo para volver a poner su voz sobre el escenario.
Su vuelta supone uno de los principales atractivos de esta renovada formación vocal. Tiara ya formó parte anteriormente de Nueva Línea y ahora regresa al proyecto junto a Aroa y Fabi, las otras dos incorporaciones anunciadas por la agrupación.
Nueva Línea ya tiene fecha para volver a los escenarios
Junto a la presentación de sus nuevas voces, el grupo también ha confirmado cuándo podrá verse por primera vez a esta nueva formación sobre el escenario.
Nueva Línea regresará el próximo 22 de julio, a las 23:30 horas, durante el baile de Candelaria, en el recinto situado junto al Ayuntamiento.
Será la primera oportunidad para ver en directo a Tiara, Aroa y Fabi como nuevas componentes vocales del grupo tras la reciente reestructuración.
Las tres cantantes continuarán interpretando las canciones habituales del repertorio de Nueva Línea, manteniendo así la esencia musical que ha acompañado al grupo durante los últimos años.
También se conservará, tal y como se observa en el vídeo de presentación, una estética reconocible para sus seguidores. Las nuevas componentes aparecen con un estilo de vestimenta similar al utilizado hasta ahora por la formación, incluido el característico vestido de flecos que ya lucían las anteriores vocalistas.
Una nueva etapa tras las diferencias internas
La presentación de las nuevas vocalistas llega después de unos días marcados por los cambios internos en una de las formaciones musicales más populares del Archipiélago.
Nueva Línea había anunciado recientemente una profunda reestructuración de su formación vocal después de que surgieran diferencias internas relacionadas con la gestión de la imagen del grupo.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la agrupación explicó que el resto de sus componentes continuaba plenamente comprometido con el proyecto y avanzó que la dirección ya trabajaba en los ensayos necesarios para afrontar sus próximas actuaciones.
Según expuso entonces la gerencia del grupo, la salida de parte de su equipo de cantantes se produjo por “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.
El anuncio abrió numerosas preguntas entre los seguidores de Nueva Línea sobre quiénes serían las encargadas de tomar el relevo sobre el escenario. Una incógnita que finalmente ha quedado despejada con la presentación de Tiara, Aroa y Fabi.
Con sus tres nuevas voces ya anunciadas y una primera actuación confirmada para el 22 de julio en Candelaria, Nueva Línea afronta ahora una nueva etapa en la que mantendrá sus canciones y una estética reconocible, pero con una formación vocal renovada y el regreso de Tiara al proyecto.