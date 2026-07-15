El Cabildo de Tenerife asume la gestión del Teide: así cambia la plantilla y el control del parque nacional

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de homologación e integración del personal laboral y funcionario transferido del Parque Nacional de El Teide, “un paso definitivo para consolidar la nueva estructura de gestión del espacio natural tras la transferencia de competencias desde el Gobierno de Canarias”, apunta la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila
Dávila destaca que “la medida permite incorporar a la organización insular los medios humanos vinculados al Parque Nacional, garantizando la continuidad del servicio público y la adaptación de los puestos de trabajo a la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo”.
“Con esta aprobación, el Cabildo culmina la adaptación organizativa necesaria para gestionar directamente uno de los espacios naturales más importantes de Canarias, incorporando a su estructura la experiencia y conocimiento del personal que durante años ha trabajado en la protección y conservación del Parque Nacional de El Teide”, precisa.
El proceso deriva del Decreto 214/2025, de 23 de diciembre, por el que se transfieren al Cabildo las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide, junto con los medios personales, materiales y patrimoniales asociados.
El expediente aprobado contempla la integración efectiva del personal transferido de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo de Tenerife, con efectos desde el 23 de abril de 2026, fecha en la que se formalizó el acta de entrega y recepción de los medios personales, bienes y derechos adscritos al ejercicio de estas funciones.
Al respecto, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, precisa que “la propuesta incluye la homologación e integración de 19 puestos ocupados, correspondientes a perfiles técnicos, administrativos, personal de servicios, agentes de medio ambiente y responsables de la gestión del Parque Nacional”.
Entre ellos se encuentran el puesto de Director-Conservador, que pasa a integrarse como Jefe de Servicio; el director adjunto como Responsable de Unidad; técnicos superiores, técnicos especialistas, agentes ambientales y personal administrativo y de apoyo.
Además, la nueva estructura contempla también la integración de puestos vacantes vinculados al funcionamiento de la Oficina del Parque Nacional del Teide, reforzando la capacidad futura de la unidad.
El proceso de homologación se articula mediante la creación de la Oficina del Parque Nacional del Teide, una unidad específica dentro de la organización del Cabildo que reunirá los recursos humanos necesarios para desarrollar las funciones de conservación, gestión, vigilancia, investigación y atención vinculadas al espacio protegido.
La nueva estructura tiene en cuenta la especial singularidad del Parque Nacional, incluyendo puestos identificados específicamente con las siglas PNT para aquellos cuya actividad debe desarrollarse de manera permanente en el Parque Nacional de El Teide, así como complementos vinculados a las condiciones específicas de trabajo en altura.
Medios materiales transferidos
Junto al personal, el proceso de transferencia incorpora también los medios materiales necesarios para el desarrollo de la gestión del Parque Nacional. Entre ellos se incluyen 22 vehículos, destinados a labores de conservación, vigilancia y funcionamiento operativo del espacio natural, entre los que figuran vehículos todoterreno, unidades de transporte, motocicletas y vehículos especializados.
El expediente aprobado establece que el personal transferido se integra en la plantilla del Cabildo manteniendo sus derechos consolidados, su nivel retributivo y las condiciones adquiridas en la Administración de origen. En caso de diferencias económicas derivadas de la homologación, se establecen mecanismos de compensación para garantizar que no se produzca una merma retributiva.
La transferencia permitirá al Cabildo reforzar las políticas de conservación, protección de la biodiversidad, investigación, divulgación ambiental y ordenación del uso público, siempre dentro del marco establecido por el Plan Rector de Uso y Gestión y la normativa estatal y autonómica de parques nacionales.