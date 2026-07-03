La ONCE cambia sus rascas desde septiembre: estos son los boletos que llegan y desaparecen

La ONCE renovará una parte destacada de su oferta de juego a partir del próximo mes de septiembre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que autoriza la implantación de seis nuevos grupos de productos de lotería instantánea. Esta medida supondrá la llegada de nuevos rascas y, de forma paralela, la retirada del mercado de varias de las modalidades que se comercializan en la actualidad.
La reestructuración afecta tanto a los boletos físicos como a los soportes electrónicos. Según consta en la resolución que modifica el reglamento regulador, los nuevos rascas tendrán precios de 0,50, 3, 5 y 10 euros, adaptando las probabilidades y las cuantías de los premios según la modalidad.
Qué nuevos rascas electrónicos llegan en septiembre
- Mega Millonario electrónico 2026: Será el producto de mayor cuantía, con un precio de 10 euros. Su comercialización arrancará el 16 de septiembre de 2026 y ofrecerá un premio máximo de un millón de euros. La resolución establece que habrá dos boletos premiados con esa cantidad por cada serie, con una probabilidad de obtener premio de uno por cada 2,6 boletos vendidos.
- Millonario electrónico 2026: Tendrá un coste de cinco euros y se venderá desde el 16 de septiembre. El premio mayor ascenderá a 500.000 euros y su probabilidad de premio será de uno por cada tres boletos.
- 7 de la suerte electrónico 2026: La opción más económica en formato digital costará 0,50 euros, con una cuantía máxima de 5.000 euros y una probabilidad de premio de uno por cada 3,5 boletos.
Los nuevos boletos físicos y el Rasca de Halloween
En el formato tradicional de papel, los clientes de la ONCE dispondrán de tres novedades principales a partir de septiembre:
- 7 de la suerte 2026: Se comercializará desde el 16 de septiembre por 0,50 euros. Su premio máximo será de 5.000 euros y la probabilidad de acierto es de uno por cada cuatro boletos.
- Millonario 2026: Con un precio de cinco euros, este boleto físico repartirá hasta 500.000 euros a partir del 16 de septiembre. Su mecánica incluirá números ganadores y símbolos especiales (como una herradura, una llave o una copa) con premios directos de 20, 50 y 100 euros. La probabilidad de premio es de uno por cada 3,2.
- Rasca Halloween 2026: Es la principal apuesta estacional de la organización. Saldrá a la venta el 23 de septiembre por tres euros y ofrecerá un premio máximo de 200.000 euros. Su funcionamiento se dividirá en dos áreas de juego llamadas Susto 1 y Susto 2, con multiplicadores y números mágicos. Su probabilidad de premio se fija en uno por cada 3,6 boletos.
Cuándo caducan y dejan de venderse los rascas antiguos
La renovación de la oferta implica la retirada obligatoria de los productos anteriores. En soporte electrónico, el 15 de septiembre de 2026 finalizará la venta de Millonario electrónico 2024, Mega Millonario electrónico 2024 y 7 de la suerte electrónico 2025.
Por su parte, los boletos físicos de Millonario 2024 y 7 de la suerte 2025 dejarán de comercializarse el 23 de septiembre de 2026. Los consumidores que cuenten con rascas premiados de estas ediciones dispondrán de un plazo máximo para el abono de premios que terminará de forma definitiva el 23 de octubre de 2026.
En el caso específico del Rasca Halloween 2026, la ONCE cesará su venta el 25 de noviembre de 2026, fijando la fecha límite de cobro para el 25 de diciembre de 2026. La resolución del BOE subraya que la publicidad de estos cambios actúa como una garantía de control estatal en defensa de los consumidores.