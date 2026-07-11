Plataforma única y rampa ajardinada: así cambiarán las calles junto a La Recova

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia del alcalde José Manuel Bermúdez, ha aprobado de forma definitiva el proyecto de reurbanización y acondicionamiento peatonal para las vías adyacentes al Mercado de Nuestra Señora de África. Los trabajos de La Recova cuentan con un presupuesto total asignado de 3.132.468,02 euros y se ejecutarán a lo largo de dos fases consecutivas con un plazo de ejecución técnica de nueve meses cada una.
El plan municipal proyecta una transformación integral del entorno mediante la implantación de un diseño de plataforma única sin bordillos ni desniveles arquitectónicos para dar prioridad absoluta al peatón. Entre las principales novedades técnicas del diseño destaca la supresión de la actual escalinata de la trasera de La Recova, que será reemplazada por una rampa accesible integrada en zonas ajardinadas, y la creación de un nuevo espacio público peatonal multifuncional.
Cómo afectará esta medida a Santa Cruz de Tenerife
Plazos de las obras y desarrollo de las dos fases
La planificación de los trabajos se ha diseñado para tratar de minimizar el impacto directo sobre la actividad comercial ordinaria del área. La Fase 1 concentrará las actuaciones en el perímetro inmediato al Mercado de Nuestra Señora de África, afectando específicamente a las calles Darias y Padrón y a la calle de Bethencourt y Molina, además de la rampa de acceso general y la actual zona de terrazas. El consistorio ha garantizado que durante este periodo se mantendrá operativo el acceso logístico para el suministro de mercancías y la accesibilidad a las viviendas residenciales.
La Fase 2 se centrará en el eje principal de la Avenida José Manuel Guimerá, incluyendo su rambla central, las calzadas laterales, los quioscos fijos y las áreas de estacionamiento de vehículos. Según ha explicado el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, el inicio de esta segunda etapa se solapará puntualmente con los últimos remates de la primera fase con el objetivo técnico de optimizar el rendimiento de los equipos de demolición pesada y acortar los plazos globales.
Nuevos espacios públicos y medidas de seguridad
La intervención urbanística eliminará la circulación de vehículos en la intersección de las calles Darias y Padrón con Bethencourt y Molina, un espacio liberado que se transformará en una gran plaza peatonal habilitada para albergar eventos socioculturales de gran capacidad. Con la peatonalización de la calle trasera, Carlos Tarife ha manifestado que el diseño técnico garantiza “una buena visibilidad para dar sensación de seguridad y de confort” en todos los itinerarios peatonales y áreas de descanso.
El proyecto constructivo contempla la renovación integral de la red de infraestructuras subterráneas, abarcando la distribución de nuevas zanjas, tuberías de saneamiento, conductos de drenaje y arquetas de registro, además de la instalación de báculos y luminarias actualizadas de alumbrado público. Asimismo, como medida preventiva de seguridad urbana, se contempla la colocación de cuatro grupos de pilonas antiterrorismo fijas en los puntos de acceso peatonal.
Por el contrario, el pliego técnico excluye las líneas generales de media y baja tensión ajenas al servicio del mercado, con la única salvedad de las acometidas destinadas a alimentar dos nuevos cuadros eléctricos exteriores para eventos públicos temporales.