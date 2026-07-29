Problemas burocráticos retrasan dos meses la gestión pública del parking de la plaza de España

El aparcamiento subterráneo de la plaza de España, en Santa Cruz, retrasará hasta finales de septiembre su esperado cambio de gestión a la empresa pública Viviendas Municipales, dependiente del Ayuntamiento capitalino. La municipalización de uno de los parking más transitados de la ciudad, que debería haber entrado en vigor el pasado 1 de julio al finalizar la concesión administrativa a la entidad Interparking, deberá esperar dos meses más hasta que se solucionen “trámites administrativos”, que han impedido el traspaso. Una situación que, además, ha obligado a prorrogar la concesión hasta que el Consistorio disponga con las autorizaciones necesarias.
La concejala del área, Belén Mesa, explicó ayer que “estamos manteniendo reuniones para acelerar el cambio de gestión, tanto con la concesionaria en base a la subrogación de los trabajadores, como con los proveedores que prestan servicios de mantenimiento o con los clientes abonados para la posterior modificación de tarifas, ya que la intención es que mientras se realiza el proceso, a la par que se espera por las licitaciones para iniciar las obras de reforma en la infraestructura, el parking continúe abierto”.
Mesa detalló que “el procedimiento para asumir la gestión pública del estacionamiento es muy complejo, pues implica modificar los sistemas informáticos que controlan las barreras o los datos bancarios de los abonados, a fin de que la recaudación pase a Viviendas. Además, se está trabajando en las nuevas tarifas porque el objetivo es que cuando se produzca el cambio los ciudadanos lo noten al pagar menos por aparcar”.
Asimismo, anunció que se ha encargado un levantamiento en 3D de la infraestructura, que tiene más de 30 años, para estudiar las reformas que se van a acometer para su mejora. “Tenemos presupuestado el proyecto para rehabilitar la estructura interior, que estará entorno a 1,5 millones de euros, además del referente a colocar un ascensor, que costará unos 225.000 euros”.
Obras que reforzarán paredes, techos y pilares del parking a las que se sumarán otras intervenciones para la modernización de cajeros o de sistemas de seguridad, siempre con “la intención de acometerlas sin cerrar el estacionamiento”, recalcó la edil.
Mesa respondió así a la denuncia de la asociación de vecinos El Perenquén, que mostró su malestar tras comprobar que la fecha fijada por la concejala como límite para la municipalización del parking ha transcurrido sin que se haya dado un solo paso en esa dirección. El colectivo vecinal exigió al gobierno local que “abandone las promesas” y actúe de forma inmediata.
El Perenquén recordó que el Ayuntamiento lleva desde 2023 anunciando que el aparcamiento sería “público” al finalizar la concesión en enero de 2025. Sin embargo, “otorgó una prórroga a la empresa, que aplazó en dos ocasiones más, hasta que fijó el 1 de julio como definitivo”. A día de hoy, “el parking sigue gestionado por la misma concesionaria, las tarifas no han bajado y los vecinos no han recibido comunicación”.